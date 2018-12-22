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"Провокаторы", "монтаж", "не доверять": пранкеры добрались до Епифания - лидера украинских раскольников

22 декабря 2018, 16:39  •  187 • Политика
Представители украинских раскольников заявили, что до Епифания добрались пранкеры. Отмечено, что беседа - это заказ "российских спецслужб", а еще через слово звучит "провокация", "монтаж" и "не доверять" - сам разговор не приводится, по всей видимости, Епифаний мог сказать что-то не то...
Представители украинских раскольников на странице так называемой "православной церкви Украины" в Facebook заявили, что российские спецслужбы через пранкеров пытались спровоцировать митрополита Епифания. Напомним, именно Епифаний Думенко возглавил украинских раскольников после "разбойничьего собора" 15 декабря.
Как отмечено в сообщении раскольников, "российские спецслужбы" воспользовались тем, что Епифаний получал "поздравления от доброжелателей", в том числе, по телефону. Звонок "заказали" пранкерам. А они в беседе с Епифанием представились Дэвидом Макалистером - депутата Европарламента. Звонок поступил 21 декабря. В том числе, "Макалистер" спросил Думенко о "захвате Лавры", а также его поддержке "тех или иных кандидатов на выборах", отношении Епифания "к правам гомосексуалистов". Другие темы представителями раскольников не приводятся, зато в красках расписывается, как именно Думенко дал "отпор".
"(Думенко) высказал те же мысли, что и во всех публичных выступлениях. Украинская церковь выступает против насилия и разжигания вражды, она открыта к диалогу; никакого "захвата Лавры" не может быть, а разговоры о "захвате" имеют целью сеять напряжение в обществе", - приводят якобы звучавшие слова Епифания в Facebook.
Отмечено, что у Думенко "появилось ощущение, что это провокация". Затем представители готовят публику к тому, что скоро в сети появится настоящий вариант беседы Епифания с пранкерами. Потому завершается комментарий таким абзацем о монтаже.
"Ранее подобного рода провокации, организованные российскими спецслужбами, происходили неоднократно. По опыту известно, не получив каких-то выгодных для себя ответов во время разговора, провокаторы осуществляют монтаж записи, компонуя отдельные слова и фразы. Поэтому в случае, когда в медиа появятся качество фрагменты разговора, аудитория должна учитывать выше сказанное и не доверять им".
Что на самом деле сказал Епифаний пранкерам, пока неясно. Видимо, что-то такое, чего озвучивать бы не хотелось... Остается лишь дождаться публикации записи.

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