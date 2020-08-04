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"Провокаторам позор!": Зачем единоросс разжигал ситуацию на митинге в Хабаровске

04 августа 2020, 22:00  •  146 • Политика
Участники митинга в Хабаровске вычислили двух провокаторов, одним из которых оказался член партии "Единая Россия". Злоумышленников сдали полиции под крики: "Провокаторам позор!". Зачем единоросс разжигал ситуацию на митинге.
Акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которая проходила в столице региона, не обошлась без инцидентов. Участники митинга обнаружили в своих рядах двух провокаторов, которые подбивали толпу начать массовые беспорядки. Среди них оказался член партии "Единая Россия". Нарушителей передали полиции под крики "Провокаторам позор!", пишет Znak.
Напомним, что акции протеста против уголовного преследования Сергея Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Политик был арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство, а позже уволен президентом в связи с утратой доверия. В настоящее время регионом руководит Михаил Дегтярёв, который временно исполняет обязанности губернатора. Ранее он заявлял, что ситуацию в регионе осознанно раскачивают некие иностранные граждане.

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