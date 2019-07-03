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"Провокатор цветных революций": В Совбезе России разъяснили главную цель НАТО
03 июля 2019, 01:24 • 10 • В мире
Как бы ни складывались сегодня отношения между Россией и Североатлантическим альянсом, нельзя забывать, что существующие противоречия носят "принципиальный характер". А главная цель НАТО - провоцирование цветных революций в странах ОДКБ.
Об этом в интервью "Российской газете" заявил замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, по словам которого, в планах у альянса - установление в странах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подконтрольных Западу режимов.
"Натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ подконтрольные Западу режимы, в том числе посредством провоцирования цветных революций", - сказал он.
Нургалиев напомнил о том, что в сотрудничестве альянса с третьими странами всегда просматривается антироссийская составляющая, что нередко подтверждалось на практике.
"Применительно к партнёрам по ОДКБ цель блока - посеять раздор с нашими союзниками по организации", - заявил Нургалиев в беседе с "Российской газетой".
Тем не менее страны, входящие в ОДКБ, настроены на плодотворное сотрудничество с НАТО. И если говорить о нашей стране, то в условиях глобализованного мира, в котором все страны так или иначе, но взаимосвязаны, Москва была бы заинтересована в развитии диалога Россия - НАТО. Однако возможно это только на условиях полного равноправия, добавил он.
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