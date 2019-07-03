Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский подтвердил намерения Украины продолжать сотрудничество с МВФ
По итогам прямой линии: Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Протесты в Гонконге: Почему Трамп не критикует Си Цзиньпина?
Современная система национальной безопасности Российской Федерации
Главная / В мире

"Провокатор цветных революций": В Совбезе России разъяснили главную цель НАТО

03 июля 2019, 01:24  •  10 • В мире
Как бы ни складывались сегодня отношения между Россией и Североатлантическим альянсом, нельзя забывать, что существующие противоречия носят "принципиальный характер". А главная цель НАТО - провоцирование цветных революций в странах ОДКБ.
Об этом в интервью "Российской газете" заявил замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, по словам которого, в планах у альянса - установление в странах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подконтрольных Западу режимов.
"Натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ подконтрольные Западу режимы, в том числе посредством провоцирования цветных революций", - сказал он.
Нургалиев напомнил о том, что в сотрудничестве альянса с третьими странами всегда просматривается антироссийская составляющая, что нередко подтверждалось на практике.
"Применительно к партнёрам по ОДКБ цель блока - посеять раздор с нашими союзниками по организации", - заявил Нургалиев в беседе с "Российской газетой".
Тем не менее страны, входящие в ОДКБ, настроены на плодотворное сотрудничество с НАТО. И если говорить о нашей стране, то в условиях глобализованного мира, в котором все страны так или иначе, но взаимосвязаны, Москва была бы заинтересована в развитии диалога Россия - НАТО. Однако возможно это только на условиях полного равноправия, добавил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
02 июля 2019, 05:54
Аномальный град: Мексиканский город попал в ледяную ловушку после страшной жары
02 июля 2019, 02:24
«Универсального лекарства нет»: с какими трудностями столкнулись в ЕС при выборе кандидатов на главные посты
03 июля 2019, 01:09
Весомый аргумент: почему в Пентагоне задумались о переводе военных на диету без углеводов
02 июля 2019, 22:09
Протесты в Гонконге: Почему Трамп не критикует Си Цзиньпина?
02 июля 2019, 15:24
«Этой темой интересуются не только конспирологи»: почему в США не теряет актуальности вопрос НЛО
02 июля 2019, 05:54
"Не хочу обещать, что завтра закончится война": Даст ли "хлебное перемирие" вздохнуть Донбассу спокойно
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2019, 00:24
"Рот закрой": Геращенко, "прославившаяся" мастер-классом по стоянию на коленях, устроила истерику в ПАСЕ
28 июня 2019, 23:54
Кремлевский врач оказался прав? Источник сообщил о диагнозе Меркель
01 июля 2019, 13:24
В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией
26 июня 2019, 22:54
Делегации семи стран приняли решение покинуть сессию ПАСЕ из-за России
30 июня 2019, 18:09
Песков рассказал, как мировые лидеры согласились с Путиным по украинскому вопросу
01 июля 2019, 00:39
Французское интернет-издание ломает западные стереотипы о Крыме
28 июня 2019, 23:54
"Их место в тюрьме": После шуток из "Газпрома" на Украине готовы наказать руководство "Нафтогаза"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.