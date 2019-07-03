"Провокатор цветных революций": В Совбезе России разъяснили главную цель НАТО

Об этом в интервью "Российской газете" заявил замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, по словам которого, в планах у альянса - установление в странах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подконтрольных Западу режимов.

"Натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ подконтрольные Западу режимы, в том числе посредством провоцирования цветных революций", - сказал он.

Нургалиев напомнил о том, что в сотрудничестве альянса с третьими странами всегда просматривается антироссийская составляющая, что нередко подтверждалось на практике.

"Применительно к партнёрам по ОДКБ цель блока - посеять раздор с нашими союзниками по организации", - заявил Нургалиев в беседе с "Российской газетой".

Тем не менее страны, входящие в ОДКБ, настроены на плодотворное сотрудничество с НАТО. И если говорить о нашей стране, то в условиях глобализованного мира, в котором все страны так или иначе, но взаимосвязаны, Москва была бы заинтересована в развитии диалога Россия - НАТО. Однако возможно это только на условиях полного равноправия, добавил он.