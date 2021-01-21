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"Провокатор и мошенник": Украинская блогерша дала жёсткий отпор офицеру ВСУ. "Патриоты" в ступоре
21 января 2021, 13:15 • 237 • Политика
Украинская блогерша di.rubens дала жёсткий отпор офицеру ВСУ Анатолию Штефану, посягнувшему на её свободу слова. "Провокатор и мошенник", - ответила ему девушка и предупредила об иске и разбирательстве в Минобороны. "Патриоты" настолько впали в ступор, что едва смогли выдавить из себя ответ в стиле "сама такая".
Скандал между блогершей и боевиком разгорелся после того, как Штефан прокомментировал видео, где di.rubens в беседе с другим блогером между США, Украиной и Россией выбрала нашу страну. При этом критерий отбора страны остался за кадром.
"Вот тебе и патриотическое воспитание", - заявил Штефан и назвал поступок блогерши "постыдным".
Следом традиционно подключились и украинские "патриоты", которые попытались запугать девушку. Однако та за словом в карман не полезла и назвала Штефана "провокатором и мошенником", который "воюет против мирного населения". Она тут же предупредила его об иске за травлю, уголовном деле и разбирательстве в Минобороны.
"Патриоты" настолько были не готовы к такому жёсткому отпору, что не нашли ничего остроумнее, кроме как ответить под постом: "Позор Украины - это ты".
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