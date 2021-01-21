"Провокатор и мошенник": Украинская блогерша дала жёсткий отпор офицеру ВСУ. "Патриоты" в ступоре

Скандал между блогершей и боевиком разгорелся после того, как Штефан прокомментировал видео, где di.rubens в беседе с другим блогером между США, Украиной и Россией выбрала нашу страну. При этом критерий отбора страны остался за кадром.

"Вот тебе и патриотическое воспитание", - заявил Штефан и назвал поступок блогерши "постыдным".

Следом традиционно подключились и украинские "патриоты", которые попытались запугать девушку. Однако та за словом в карман не полезла и назвала Штефана "провокатором и мошенником", который "воюет против мирного населения". Она тут же предупредила его об иске за травлю, уголовном деле и разбирательстве в Минобороны.

"Патриоты" настолько были не готовы к такому жёсткому отпору, что не нашли ничего остроумнее, кроме как ответить под постом: "Позор Украины - это ты".