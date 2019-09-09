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"Проверяю, слушаете ли вы меня": Нетаньяху рассказал о встрече с Борисом Ельциным в Лондоне

09 сентября 2019, 00:54  •  62 • В мире
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров, проходившем в воскресенье, 8 сентября, поделился с коллегами своими впечатлениями от поездки в Лондон, рассказав о том, что встречался там с Борисом Ельциным.
Причем эта оговорка главы правительства попала в телевизионный эфир. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.
"Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", - заявил Нетаньяху.
Конечно, присутствующие поправили премьера, указав ему на ошибку: его британского коллегу, конечно, тоже зовут Борисом, но по фамилии он Джонсон. Однако Нетаньяху не растерялся. Он хитро улыбнулся, а затем сказал, что специально допустил оговорку, чтобы проверить, насколько внимательно его случают члены правительства.

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