"Проверяю, слушаете ли вы меня": Нетаньяху рассказал о встрече с Борисом Ельциным в Лондоне

Причем эта оговорка главы правительства попала в телевизионный эфир. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

"Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", - заявил Нетаньяху.

Конечно, присутствующие поправили премьера, указав ему на ошибку: его британского коллегу, конечно, тоже зовут Борисом, но по фамилии он Джонсон. Однако Нетаньяху не растерялся. Он хитро улыбнулся, а затем сказал, что специально допустил оговорку, чтобы проверить, насколько внимательно его случают члены правительства.