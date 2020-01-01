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"Проверит проведение реформ и подтвердит поддержку Украины": Помпео едет с визитом в Киев

01 января 2020, 00:54  •  82 • В мире
Госсекретарь США посетит с официальным визитом Киев 3 и 4 января, в ходе которого проверит проведение реформ по борьбе с коррупцией и подтвердит поддержку Украины со стороны Соединённых Штатов.
Об этом на брифинге представителям прессы сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США. По его словам, главные цели визита Майка Помпео в Киев - "подтверждение важности стратегического партнёрства и поддержание суверенитета Украины".
Кроме того, на запланированных встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским, главами МИД и минобороны будут обсуждаться вопросы реформ, направленных на борьбу с коррупцией.
Как отметили в госдепартаменте, ещё одна цель визита - выражение поддержки Украины "по противодействию российской агрессии и дезинформации", пишет ТАСС.
Из Киева Помпео направится в Минск, где проведёт встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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