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"Провалились на незнании деталей": В России оценили шансы Киева уничтожить Крымский мост

16 июля 2019, 07:54  •  155 • Политика
В России прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост. "Провалились на незнании деталей", - говорит депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинские "Нептуны" якобы смогут снести Крымский мост буквально за считаные минуты.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков отметил, что за подобными высказываниями явно стоят американские политики.
"Полуостров, как и мост, надежно защищен. Если что-то подобное и произойдет, что маловероятно, то Крымский мост не пострадает", - цитирует Цекова RT. Он также добавляет, что последствия этого для самой Незалежной будут не очень хорошими.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что бывший секретарь СНБО Украины явно "провалился на незнании деталей".
"Может, он не подозревает о том, что в Крыму есть ПВО, - говорит Бальбек. – Я не исключаю того, что кадры попадания российских "калибров" по целям ему преподнесли как отчёт о якобы удачных пусках "Нептуна".
Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Он стал самым протяженным в России — 19 километров. Автомобильное движение по нему запустили в 2018 году на полгода раньше первоначального срока. Движение поездов начнется в 2019 году.

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