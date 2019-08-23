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"Провал с зарплатами бюджетников – не случайность": Пронько о политике "заднего крыльца" Минфина
23 августа 2019, 22:09 • 7 • Политика
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников. По мнению экономического эксперта Юрия Пронько, это результат бюджетной политики Минфина и выдаче денег "с заднего крыльца". "Провал с зарплатами бюджетников – не случайность", - подчеркнул эксперт.
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области. Ситуацию прокомментировал экономический обозреватель Юрий Пронько в передаче "Сухой остаток" на Царьграде.
Согласно майским указам, средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медицинского персонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а оплата труда врачей, преподавателей вузов и научных работников - 200%. Однако с этим справились лишь 4 региона России. Во всех остальных целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников.
Хуже всего обстоят дела у дошкольных и социальных работников, а также младшего медперсонала, указывает экономический обозреватель. По его словам, возникла крайне нелицеприятная ситуация, когда в моменте зарплаты были доведены до обещанного уровня, а после, в результате различных манипуляций чиновников, снижены.
Последствия таких действий уже видны невооруженным глазом. Из-за низких зарплат в Нижнем Тагиле хирурги Центральной городской больницы №1 в полном составе написали заявления об увольнении.
Другой пример - увольнение всех штатных реаниматологов двух профильных отделений крупнейшей больницы Санкт-Петербурга №15. Основная претензия – снижение зарплаты с марта 2018 года на 30–35%, рассказывает Пронько.
Причиной такого провала экономический обозреватель считает неумелой и неэффективной бюджетной политики, которую проводит правительство России. Федеральная казна, по словам Пронько, "захлебывается" от денег, но вместо того, чтобы повысить за счёт них благосостояние работающего в бюджетной сфере населения, они лежат на счетах "мертвым грузом".
Пронько отмечает, что в российском Минфине "всё делается через заднее крыльцо". В частных беседах губернаторы признаются, что если регион хочет получить трансферт из Москвы, в Минфине жестко указывают на то, сколько надо сократить школ, больниц или библиотек в подведомственной им области. Тем, кто этого делать не желает, предлагают лезть в долги, рассказывает экономический обозреватель.
Он подчеркивает, что данная порочная система была создана ещё при министре финансов Алексее Кудрине и с тех самых пор ситуация только ухудшалась. Плюс ко всему, регионам постоянно ставятся всё новые задачи, а Минфин не дает денег на их выполнение.
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