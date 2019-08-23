"Провал с зарплатами бюджетников – не случайность": Пронько о политике "заднего крыльца" Минфина

В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области. Ситуацию прокомментировал экономический обозреватель Юрий Пронько в передаче "Сухой остаток" на Царьграде.

Согласно майским указам, средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медицинского персонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а оплата труда врачей, преподавателей вузов и научных работников - 200%. Однако с этим справились лишь 4 региона России. Во всех остальных целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников.

"По итогам прошлого года лишь 16 регионов страны смогли обеспечить данное соотношение по всем категориям работников. За первую же половину нынешнего года число таких регионов уменьшилось в 4 раза", - отмечает Юрий Пронько в передаче "Сухой остаток" на Царьграде.

Хуже всего обстоят дела у дошкольных и социальных работников, а также младшего медперсонала, указывает экономический обозреватель. По его словам, возникла крайне нелицеприятная ситуация, когда в моменте зарплаты были доведены до обещанного уровня, а после, в результате различных манипуляций чиновников, снижены.

Последствия таких действий уже видны невооруженным глазом. Из-за низких зарплат в Нижнем Тагиле хирурги Центральной городской больницы №1 в полном составе написали заявления об увольнении.

"Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется", - цитирует Пронько слова врачей.

Другой пример - увольнение всех штатных реаниматологов двух профильных отделений крупнейшей больницы Санкт-Петербурга №15. Основная претензия – снижение зарплаты с марта 2018 года на 30–35%, рассказывает Пронько.

Причиной такого провала экономический обозреватель считает неумелой и неэффективной бюджетной политики, которую проводит правительство России. Федеральная казна, по словам Пронько, "захлебывается" от денег, но вместо того, чтобы повысить за счёт них благосостояние работающего в бюджетной сфере населения, они лежат на счетах "мертвым грузом".

"Минфин "зажал" деньги и не финансирует даже те направления, которые обозначены в бюджете. Федеральная казна пухнет от денег, а региональные и муниципальные бюджеты, как "бедные родственники", выпрашивают дотации и субвенции у чиновников Министерства финансов", - считает экономический обозреватель.

Пронько отмечает, что в российском Минфине "всё делается через заднее крыльцо". В частных беседах губернаторы признаются, что если регион хочет получить трансферт из Москвы, в Минфине жестко указывают на то, сколько надо сократить школ, больниц или библиотек в подведомственной им области. Тем, кто этого делать не желает, предлагают лезть в долги, рассказывает экономический обозреватель.

"По факту, как минимум, треть субъектов страны в банкротном или полубанкротном состоянии. Минфин не дает им окончательно упасть в долговую пропасть, но за это "выкручивает руки" по полной. Дошло до того, что одна из богатейших республик России – Якутия превратилась в дотационный регион. Алмазы, нефть, газ и уголь не спасли регион от унизительных обращений за дотациями в федеральное правительство!" - приводит самый вопиющий пример Пронько.

Он подчеркивает, что данная порочная система была создана ещё при министре финансов Алексее Кудрине и с тех самых пор ситуация только ухудшалась. Плюс ко всему, регионам постоянно ставятся всё новые задачи, а Минфин не дает денег на их выполнение.