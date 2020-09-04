"Протянул пару дней… Опасно для здоровья": Делягин попытался выжить на прожиточный минимум

В правительстве обсуждают вопрос введения запрета на понижение прожиточного минимума (ПМ) в российских регионах, утверждают источники. Инициативу для Царьграда прокомментировал экономист и директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

По его словам, эта мера, безусловно, хорошая и её нужно приветствовать. Потому что когда у бедных людей больше денег - это хорошо. С другой стороны, к МРОТ привязаны штрафы. То есть, соответственно, это мера по пополнению бюджета в значительной степени.

Но самое главное заключается в том, что это не решит проблему нищеты. Потому что проблема нищеты заключается в двух вещах, отмечает экономист.

Во-первых, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум занижены, по ощущениям, примерно вдвое. То есть необходимы адекватный перерасчёт МРОТ и приведение его в соответствие с реальной структурой цен и потребностей.

Во-вторых, проблема заключается в том, что у нас значительной части населения не гарантируется прожиточный минимум. Не гарантируется прожиточный минимум студентам, не гарантируется прожиточный минимум безработным, включая вынужденно занятых в "тени", и многим-многим другим категориям населения, указывает экономист.