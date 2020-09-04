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"Протянул пару дней… Опасно для здоровья": Делягин попытался выжить на прожиточный минимум
04 сентября 2020, 18:45 • 79 • Политика
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум. "Вы знаете, я пробовал прожить на прожиточный минимум и протянул пару дней… Опасно для здоровья", - рассказал о своём эксперименте экономист Михаил Делягин.
В правительстве обсуждают вопрос введения запрета на понижение прожиточного минимума (ПМ) в российских регионах, утверждают источники. Инициативу для Царьграда прокомментировал экономист и директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
По его словам, эта мера, безусловно, хорошая и её нужно приветствовать. Потому что когда у бедных людей больше денег - это хорошо. С другой стороны, к МРОТ привязаны штрафы. То есть, соответственно, это мера по пополнению бюджета в значительной степени.
Но самое главное заключается в том, что это не решит проблему нищеты. Потому что проблема нищеты заключается в двух вещах, отмечает экономист.
Во-первых, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум занижены, по ощущениям, примерно вдвое. То есть необходимы адекватный перерасчёт МРОТ и приведение его в соответствие с реальной структурой цен и потребностей.
Во-вторых, проблема заключается в том, что у нас значительной части населения не гарантируется прожиточный минимум. Не гарантируется прожиточный минимум студентам, не гарантируется прожиточный минимум безработным, включая вынужденно занятых в "тени", и многим-многим другим категориям населения, указывает экономист.
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