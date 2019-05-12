"Процветающим полноценным субъектом Российской Федерации": Поклонская рассказала, чего ждать Донбассу

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы России Наталья Поклонская выступила на торжественных мероприятиях в ДНР по случаю пятилетия республики.

В своей речи она подчеркнула, что те испытания , которые перенесла на последние года независимая республика , говорит о том, что впереди у Донбасса большое будущее.

Свою речь она закончила словами о том , что ДНР будет "процветающим полноценным субъектом Российской Федерации".

После этого обещания среди присутствующих прошёл шквал оваций.

Поклонская пожелала, чтобы это произошло, как можно скорее.