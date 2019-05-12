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"Процветающим полноценным субъектом Российской Федерации": Поклонская рассказала, чего ждать Донбассу

12 мая 2019, 04:24  •  94 • Политика
Поклонская заявила на торжестве по случаю пятилетия Донбасса. что он станет "процветающим полноценным субъектом Российской Федерации"
Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы России Наталья Поклонская выступила на торжественных мероприятиях в ДНР по случаю пятилетия республики.
В своей речи она подчеркнула, что те испытания , которые перенесла на последние года независимая республика , говорит о том, что впереди у Донбасса большое будущее.
Свою речь она закончила словами о том , что ДНР будет "процветающим полноценным субъектом Российской Федерации".
После этого обещания среди присутствующих прошёл шквал оваций.
Поклонская пожелала, чтобы это произошло, как можно скорее.

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