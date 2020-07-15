|
"Процессы уже не остановить": Свыше сотни белорусов задержаны из-за стихийных митингов
15 июля 2020, 12:00 • 29 • Политика
Свыше сотни белорусов задержаны из-за стихийных митингов: около 80 человек в Минске и примерно 30 человек в регионах. "Процессы уже не остановить", - считают люди.
По городам Белоруссии прокатилась волна несанкционированных стихийных митингов. Народ вышел на улицы, чтобы выразить своё несогласие с решением Центризбиркома, который отказался регистрировать в качестве кандидатов на президентский пост Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Оба считаются оппонентами власти и главными конкурентами Александра Лукашенко.
Задержанию предшествовали многочисленные потасовки. Различные Telegram-каналы и белорусские СМИ сообщают, что полиция действовала достаточно жёстко. В соцсетях появились видеоролики, снятые очевидцами. Сотрудники ОМОН пытались утихомирить разбушевавшуюся толпу. В Минске основные столкновения с правоохранителями произошли у площади Победы и станции метро "Немига".
"Сегодня были запущены процессы, которые уже не остановить", - отмечают авторы Telegram-канала NEXTA Live.
Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. Зарегистрированы пятеро кандидатов. Одним из них является нынешний президент Александр Лукашенко. В случае победы у него начнётся шестой срок: Лукашенко у власти с 20 июля 1994 года.
29
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 июля 2020, 23:00
|
10 июля 2020, 22:00
|
10 июля 2020, 13:00
|
08 июля 2020, 11:00
|
11 июля 2020, 17:00
|
11 июля 2020, 02:00
|
11 июля 2020, 13:25