"Процесс распада необратим": Аксёнов пообещал Украине "новый Крым"

Глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил, что из состава Украины могут выйти юго-восточные области. Комментируя прошедшее на улицах Незалежной шествие в честь лидера украинского националистического движения Степана Бандеры, Аксёнов отметил, что не только Крым не захочет оставаться в составе такой русофобской страны.

"Здоровые люди не могут жить в зачумлённом бараке", - подчеркнул Аксёнов в своём посте на страничке во "ВКонтакте".

Поэтому, по его словам, потеря Украиной ряда других областей неизбежна. Глава Крыма убеждён, что Киев делает всё возможное, "чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым".

Шествие же в честь Бандеры Аксёнов считает "нацистским шабашем", который, помимо всего прочего, провоцирует распространение коронавируса.

Акция в честь 112-летия со дня рождения Бандеры прошла в Киеве 1 января, по разным оценкам СМИ, в ней приняли участие от 1 тыс. до 2 тыс. человек.

Степан Бандера является одним из лидеров Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации. - Ред.) и основателем Украинской повстанческой армии (УПА, организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации. - Ред.).

Ранее политолог Евгений Сатановский ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в своей новогодней речи призвал крымчан оставаться с Украиной. Сатановский заметил, что "возвращать так возвращать". И предложил вспомнить, чем были Крым и Донбасс в 1900 году. При этом политолог намекнул на крымский путь Украины.