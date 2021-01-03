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"Процесс распада необратим": Аксёнов пообещал Украине "новый Крым"
03 января 2021, 08:55 • 266 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёнов убеждён, что процесс распада Украины необратим, и вскоре от страны могут отделиться ещё несколько территорий - точно так же, как это сделал когда-то Крым.
Глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил, что из состава Украины могут выйти юго-восточные области. Комментируя прошедшее на улицах Незалежной шествие в честь лидера украинского националистического движения Степана Бандеры, Аксёнов отметил, что не только Крым не захочет оставаться в составе такой русофобской страны.
"Здоровые люди не могут жить в зачумлённом бараке", - подчеркнул Аксёнов в своём посте на страничке во "ВКонтакте".
Поэтому, по его словам, потеря Украиной ряда других областей неизбежна. Глава Крыма убеждён, что Киев делает всё возможное, "чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым".
Шествие же в честь Бандеры Аксёнов считает "нацистским шабашем", который, помимо всего прочего, провоцирует распространение коронавируса.
Акция в честь 112-летия со дня рождения Бандеры прошла в Киеве 1 января, по разным оценкам СМИ, в ней приняли участие от 1 тыс. до 2 тыс. человек.
Степан Бандера является одним из лидеров Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации. - Ред.) и основателем Украинской повстанческой армии (УПА, организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации. - Ред.).
Ранее политолог Евгений Сатановский ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в своей новогодней речи призвал крымчан оставаться с Украиной. Сатановский заметил, что "возвращать так возвращать". И предложил вспомнить, чем были Крым и Донбасс в 1900 году. При этом политолог намекнул на крымский путь Украины.
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