Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине ...
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
"Газпром" довел Украину до истерики: Россия начала экспорт газа в Европу
Волонтер Майдана рассказала о наступившей на Украине нищете
Главная / Политика

"Процесс распада необратим": Аксёнов пообещал Украине "новый Крым"

03 января 2021, 08:55  •  266 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёнов убеждён, что процесс распада Украины необратим, и вскоре от страны могут отделиться ещё несколько территорий - точно так же, как это сделал когда-то Крым.
Глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил, что из состава Украины могут выйти юго-восточные области. Комментируя прошедшее на улицах Незалежной шествие в честь лидера украинского националистического движения Степана Бандеры, Аксёнов отметил, что не только Крым не захочет оставаться в составе такой русофобской страны.
"Здоровые люди не могут жить в зачумлённом бараке", - подчеркнул Аксёнов в своём посте на страничке во "ВКонтакте".
Поэтому, по его словам, потеря Украиной ряда других областей неизбежна. Глава Крыма убеждён, что Киев делает всё возможное, "чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым".
Шествие же в честь Бандеры Аксёнов считает "нацистским шабашем", который, помимо всего прочего, провоцирует распространение коронавируса.
Акция в честь 112-летия со дня рождения Бандеры прошла в Киеве 1 января, по разным оценкам СМИ, в ней приняли участие от 1 тыс. до 2 тыс. человек.
Степан Бандера является одним из лидеров Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации. - Ред.) и основателем Украинской повстанческой армии (УПА, организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации. - Ред.).
Ранее политолог Евгений Сатановский ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в своей новогодней речи призвал крымчан оставаться с Украиной. Сатановский заметил, что "возвращать так возвращать". И предложил вспомнить, чем были Крым и Донбасс в 1900 году. При этом политолог намекнул на крымский путь Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



266
Источник
Похожие новости
02 января 2021, 13:40
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфире
02 января 2021, 19:10
Разговор с позиции силы: США бросили новый вызов России - политолог
02 января 2021, 17:20
В Британии захотели "усмирить" Россию с помощью США
02 января 2021, 15:30
Чем спастись от вируса? Спецменю для президента, доступное каждому: Откровения экс-повара Кремля
02 января 2021, 19:10
Ждите новый ворох "грязного белья" Навального: Блогера записали в "мерзкую компанию"
02 января 2021, 15:30
Вместо протестов - новогодний городок: Митинги в поддержку Фургала в Хабаровске выдохлись?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 декабря 2020, 07:00
На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы
02 января 2021, 08:10
"Всё-таки "взрыв" произойдёт": Хазин выдал тревожный прогноз на начало 2021 года
31 декабря 2020, 14:00
Меркель объявила о своем уходе во время новогоднего обращения к нации
29 декабря 2020, 10:40
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сбылся, дальше - "мировой шухер"
01 января 2021, 17:30
"Фарш, Вова, назад не провернёшь": Призвавшего крымчан Зеленского заплевали
30 декабря 2020, 23:20
Не прошло и нескольких минут: Навальный по-детски ответил Пескову
31 декабря 2020, 19:30
Захарова в ответ на "адский" Крым припомнила Кулебе яркий синоним
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.