"Противостоять хаосу": Депутат Рады спрогнозировал объединение русских, белорусов и украинцев

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива спрогнозировал объединение русских, белорусов и украинцев. Он заявил, что после этого они смогут "противостоять хаосу".

В своём Telegram-канале Кива опубликовал видео, где он стоит на фоне государственного флага Белоруссии. Он обратился к гражданам этой страны, поздравляя с Днём независимости. Политик выразил сожаление по поводу того, что его страна независимость потеряла.

"Придёт то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу", - произнёс представитель партии "ОПЗЖ".

Он добавил, что вместе славянские народы и сумеют сохранить свою историю, и вернуть свои взаимоотношения.

По мнению Кивы, белорусский народ является родным и братским для украинцев, от лица которых он сейчас и говорит.