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"Противоречит": Украинский политолог не поверил словам Помпео о Крыме

05 февраля 2020, 12:39  •  99 • В мире
Украинские СМИ опубликовали слова Майка Помпео о "потерянном Украиной Крыме", сказанные госсекретарём на неформальной встрече с представителями украинского "демократического гражданского сообщества". Это заявление удивило политолога из Киева Михаила Погребинского. "Противоречит официальной позиции Вашингтона", - отметил он.
По мнению политолога, госсекретарь США мог бы ответить на вопрос активистки Эмины Джапаровой иначе. Например, сказать, что "вопрос Крыма - не самая актуальная тема". Однако он высказался иначе.
"Мне трудно представить, что Помпео - опытный политик с многолетним стажем - может позволить себе такие высказывания. Потому что они стопроцентно станут публично известными и точно не пойдут на пользу избирательной кампании Трампа. Поэтому я сомневаюсь в достоверности этих слов", - сказал Михаил Погребинский в беседе с газетой "Взгляд".
Политолог предположил, что акценты во время встречи, о которой рассказало издание "Новое время", могли быть "расставлены иначе". Ведь позиция по Крыму неоднократно озвучивалась представителями США. Кроме того, она вписана в ряд законодательных актов Конгресса и Сената. Да и на пресс-конференции с Зеленским госсекретарь также заявил, что "США никогда не признают Крым российским", отметил Михаил Погребинский.
"С другой стороны, мы уже слышали и видели, что Помпео был в каком-то психологически неустойчивом состоянии. Если он матерился с журналисткой, которая его спросила об Украине, - это тоже говорит о том, что в таком состоянии он мог брякнуть что угодно", - предположил эксперт.
Издание "Новое время", которое поделилось "утечкой" с неформальной встречи, нередко называют "мусорным журналом", в котором нередко допускаются откровенно русофобские и хамские публикации, а издают его структуры, "близкие к Джорджу Соросу", отметил Михаил Погребинский.
Напомним, по данным издания НВ, за один день на Украине госсекретарь США успел не только провести переговоры с Владимиром Зеленским, министром обороны, а также с главой украинского МИД, причём с каждым отдельно, но и отвести полтора часа на "неформальные встречи" с представителями украинского антикоррупционного сообщества, крымской активисткой Эмине Джапаровой и президентом Американской торговой палаты, о чём сообщил в своём микроблоге в Twitter.
Его беседы с представителями "демократического гражданского сообщества" интересны нам только тем, что на них в первую очередь был затронут вопрос о Крыме, который задала активистка Джапарова. Она попросила Помпео сохранить Крым "в поле зрения внешней политики Соединённых Штатов, а также обратилась за содействием в организации конференции по "крымскому вопросу" в Вашингтоне.
Как пишет издание "Новое время", выражение лица госсекретаря красноречивее всех слов рассказало о том, что "крымская конференция" в столице США не является для него сколько-нибудь интересной темой. Да и реплика, прозвучавшая в ответ на слова Джапаровой, тоже была примечательной.
"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать", - передали слова Майка Помпео участники встречи.

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