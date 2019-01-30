"Противоречит принципам рыночной экономики": Украина отказалась от очередного соглашения с СНГ

Правительство Украины приняло решение о выходе из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями СНГ. Об этом сообщили украинские СМИ.

Как указано в пояснительной записке к документу, соглашение якобы утратило актуальность и "противоречит принципам рыночной экономики". Речь идёт о закреплении "конкретных поставщиков за конкретными покупателями".

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал о том, что за последние несколько лет Киев разорвал почти 50 соглашений с Россией. Кроме того, украинская сторона рассчитывает прекратить действие ещё нескольких десятков документов.