|
"Противоречит принципам рыночной экономики": Украина отказалась от очередного соглашения с СНГ
30 января 2019, 23:54 • 74 • Политика
Украина отказалась от очередного соглашения с СНГ, которое якобы "противоречит принципам рыночной экономики".
Правительство Украины приняло решение о выходе из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями СНГ. Об этом сообщили украинские СМИ.
Как указано в пояснительной записке к документу, соглашение якобы утратило актуальность и "противоречит принципам рыночной экономики". Речь идёт о закреплении "конкретных поставщиков за конкретными покупателями".
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал о том, что за последние несколько лет Киев разорвал почти 50 соглашений с Россией. Кроме того, украинская сторона рассчитывает прекратить действие ещё нескольких десятков документов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 января 2019, 02:24
|
24 января 2019, 01:24
|
26 января 2019, 09:24
|
25 января 2019, 23:39
|
29 января 2019, 05:39
|
27 января 2019, 20:54
|
28 января 2019, 16:39