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"Противоречит принципам рыночной экономики": Украина отказалась от очередного соглашения с СНГ

30 января 2019, 23:54  •  74 • Политика
Украина отказалась от очередного соглашения с СНГ, которое якобы "противоречит принципам рыночной экономики".
Правительство Украины приняло решение о выходе из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями СНГ. Об этом сообщили украинские СМИ.
Как указано в пояснительной записке к документу, соглашение якобы утратило актуальность и "противоречит принципам рыночной экономики". Речь идёт о закреплении "конкретных поставщиков за конкретными покупателями".
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал о том, что за последние несколько лет Киев разорвал почти 50 соглашений с Россией. Кроме того, украинская сторона рассчитывает прекратить действие ещё нескольких десятков документов.

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