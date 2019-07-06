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"Противоречит и духу, и букве закона": Автор исков против Порошенко вступился за Вышинского

06 июля 2019, 00:54  •  65 • В мире
Бывший заместитель администрации президента Украины Андрей Портнов прокомментировал арест журналиста и руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, отметив, что последний находится в СИЗО абсолютно незаконно. По мнению автора исков против экс-президента Украины Петра Порошенко, ситуация с Вышинским противоречит "и духу, и букве закона".
Портнов заявил, что он абсолютно убежден в незаконности содержания в СИЗО Андрея Вышинского. По его словам, журналист должен быть освобожден, поскольку не совершал каких-либо противоправных действий.
"Это противоречит и духу, и букве закона. Во-первых, за что он сидит? По факту он сидит за слово, которое он сам и не говорил", - заявил Портнов в эфире программы "Преступление и наказание" на телеканале Newsone.
Юрист добавил, что разговаривал с адвокатом Вышинского, что еще больше убедило его в том, что журналист не совершал противоправных действий и должен быть немедленно освобожден.
Ранее Подольский районный суд Киева перенес судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении Вышинского на 15 июля.

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