"Противоречит и духу, и букве закона": Автор исков против Порошенко вступился за Вышинского

Портнов заявил, что он абсолютно убежден в незаконности содержания в СИЗО Андрея Вышинского. По его словам, журналист должен быть освобожден, поскольку не совершал каких-либо противоправных действий.

"Это противоречит и духу, и букве закона. Во-первых, за что он сидит? По факту он сидит за слово, которое он сам и не говорил", - заявил Портнов в эфире программы "Преступление и наказание" на телеканале Newsone.

Юрист добавил, что разговаривал с адвокатом Вышинского, что еще больше убедило его в том, что журналист не совершал противоправных действий и должен быть немедленно освобожден.

Ранее Подольский районный суд Киева перенес судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении Вышинского на 15 июля.