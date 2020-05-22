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"Противоречит благоприятной атмосфере": Захарова жёстко осадила Японию по поводу Курил

22 мая 2020, 13:55  •  24 • Политика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жёстко осадила Японию по поводу Южных Курил. Заявление Токио, озвученное в докладе "Синяя книга дипломатии", напрямую "противоречит благоприятной атмосфере", отметила она.
19 мая японский МИД обнародовал ежегодный доклад, в котором острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир, Итуруп названы "находящимися под суверенитетом Японии". В этой стране они называются "северными территориями". В докладе 2019 года подобной фразы не было. До этого территориальные претензии к России японскими властями предъявлялись в 2018 году.
Мария Захарова заявила, что такая формулировка "прямо противоречит поставленной на высшем уровне задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях". Она добавила: Россия "вынуждена вернуть коллег из Министерства иностранных дел Японии к реальности".
Официальный представитель российского МИД напомнила, что по итогам Второй мировой войны суверенитет над Курилами принадлежит России. Это доказывают международные документы. Например, Устав Организации Объединённых Наций.
Между Москвой и Токио не заключён мирный договор из-за проблемы принадлежности Южных Курил. С момента завершения Второй мировой войны Япония периодически предъявляет претензии на эти территории. Россия же считает острова своими, потому что они перешли к СССР законным путём, и даже отказывается обсуждать вопрос суверенитета.

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