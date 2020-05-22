"Противоречит благоприятной атмосфере": Захарова жёстко осадила Японию по поводу Курил

19 мая японский МИД обнародовал ежегодный доклад, в котором острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир, Итуруп названы "находящимися под суверенитетом Японии". В этой стране они называются "северными территориями". В докладе 2019 года подобной фразы не было. До этого территориальные претензии к России японскими властями предъявлялись в 2018 году.

Мария Захарова заявила, что такая формулировка "прямо противоречит поставленной на высшем уровне задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях". Она добавила: Россия "вынуждена вернуть коллег из Министерства иностранных дел Японии к реальности".

Официальный представитель российского МИД напомнила, что по итогам Второй мировой войны суверенитет над Курилами принадлежит России. Это доказывают международные документы. Например, Устав Организации Объединённых Наций.

Между Москвой и Токио не заключён мирный договор из-за проблемы принадлежности Южных Курил. С момента завершения Второй мировой войны Япония периодически предъявляет претензии на эти территории. Россия же считает острова своими, потому что они перешли к СССР законным путём, и даже отказывается обсуждать вопрос суверенитета.