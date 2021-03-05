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"Противоречат принципам верховенства закона": В бундестаге подсказали России ответ на санкции
05 марта 2021, 16:55 • 180 • Политика
Депутат бундестага подсказал России ответ на западные санкции. По его словам, они "противоречат принципам верховенства закона".
Такое мнение высказал в пятницу немецкий депутат от партии "Левые" Андрей Хунко. По его словам, Евросоюз нарушает международное право, вводя санкции. Кроме того, Брюссель рискует окончательно похоронить и без того напряжённые отношения с Москвой.
По словам парламентария, сегодня Россия и ЕС должны работать сообща, чтобы вместе противостоять таким глобальным вызовам, как пандемия коронавируса и климатические изменения. Вместо этого европейцы старательно разрушают отношения с Москвой.
Напомним, ранее Евросоюз ввёл санкции против России в связи с приговором, вынесенным Алексею Навальному. Вслед за Брюсселем санкции ввели Соединённые Штаты. Российская сторона уже неоднократно заявляла, что подготовит зеркальный ответ в случае введения ограничений.
Примечательно, что в правомерности действий Брюсселя усомнились даже некоторые евродепутаты. Так, например, депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дэйли призвала ввести санкции против США, Испании и самого Евросоюза, которые разгоняют акции протеста и сажают несогласных в тюрьму.
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