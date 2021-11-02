"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей НАТО нет шансов в Чёрном море

НАТО наращивает присутствие в Чёрном море, но у кораблей Альянса нет шансов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. "Противопоставить России нечего", - заявил он и объяснил причину.

Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идёт в Чёрное море для помощи "партнёрам". Об этом сообщили американские военные. Главная цель присутствия корабля США в Чёрном море, по их версии, - проведение операций с союзниками и партнёрами по НАТО. Ранее в Чёрное море был также направлен эсминец USS Porter, но незамеченным пройти мимо русских военных ему не удалось.

Владислав Шурыгин отметил, что США анонсировали увеличение присутствия НАТО в Чёрном море.

"Сейчас мы видим развитие этих заявлений. Особенно после весеннего обострения, когда выяснилось, что противопоставить России на этом фланге им нечего", - произнёс военный эксперт в эфире радио Sputnik.

Корабли НАТО осваивают регион. Специалист предположил, что в Чёрном море их прибавится. Эсминцы и прочие военные суда Североатлантического Альянса с определённой периодичностью будут сменять друг друга. Следовательно, группировка НАТО в Чёрном море будет постоянной.

Разумеется, Россия будет реагировать. Шурыгин не исключил, что будет принято решение об укреплении крымской группировки. Однако не в пользу НАТО то, что Чёрное море не такое уж большое. Спрятаться кораблям там негде. Даже если все эти боевые суда запустят нацеленные на русские объекты ракеты, серьёзного военного поражения Россия не потерпит. Зато все натовские корабли будут уничтожены достаточно быстро.

"Возможности наших гиперзвуковых ракет обнуляют все шансы кораблей выполнить здесь свою задачу", - заключил эксперт.