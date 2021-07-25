"Противно...": Украинский политик пошёл против всех и потребовал уже осенью сменить власть

Украинский политик Илья Кива написал эмоциональный пост о ситуации в стране.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива написал эмоциональный пост о ситуации на Украине с призывом поменять власть в стране уже этой осенью.

Скажите, мне одному противно жить в стране, пропитанной ложью, беззаконием, фашизмом и гомосексуализмом? Где толпы блуждающих тунеядцев и аферистов, обмотанных в флаги и вышиванки, ищут "зраду", диктуют на "державной мове", как кому и на каком языке жить, растить детей, думать. Где навешиваются ярлыки и обвинения, без суда и следствия, кто не угоден или не хочет превращаться в эту националистическую, гомосексуалистическую быдломассу,

- написал Кива в своём Telegram-канале.

Депутат напоминает, что в настоящий момент на Украине "убийцы, упиваясь своей безнаказанностью, корчат из себя лидеров общественного мнения, требуя особого положения и уважения".

В стране, где давно нет здравого смысла, уничтожена мораль и человеческие ценности, где втоптана и осквернена история, где ставят памятники предателям и прославляются нацистские преступники. Страна, изнасилованная уродами и фриками, которые продолжают грабить, издеваться и калечить судьбы и жизни нормальных людей, под фашистские лозунги, называя это демократией и евроинтеграцией,

- отметил Кива.

"Больно и мерзко от осознания действительности - в каком дерьме живём мы и придётся жить нашим детям! Мы обязаны остановить это безумие и всё исправить! Вернуть свою Родину! Уже скоро… этой осенью", - отмечает украинский политик.