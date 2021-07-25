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"Противно...": Украинский политик пошёл против всех и потребовал уже осенью сменить власть
25 июля 2021, 19:15 • 148 • Политика
Украинский политик Илья Кива написал эмоциональный пост о ситуации в стране.
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива написал эмоциональный пост о ситуации на Украине с призывом поменять власть в стране уже этой осенью.
- написал Кива в своём Telegram-канале.
Депутат напоминает, что в настоящий момент на Украине "убийцы, упиваясь своей безнаказанностью, корчат из себя лидеров общественного мнения, требуя особого положения и уважения".
- отметил Кива.
"Больно и мерзко от осознания действительности - в каком дерьме живём мы и придётся жить нашим детям! Мы обязаны остановить это безумие и всё исправить! Вернуть свою Родину! Уже скоро… этой осенью", - отмечает украинский политик.
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