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"Противники Трампа всё отвязнее и наглее". Скабеева о том, как СМИ пошли вразнос
08 ноября 2020, 19:10 • 99 • В мире
Ведущая Ольга Скабеева оценила, как американские СМИ уже не скрывают своего раздражения пока ещё действующим президентом. "Противники Трампа всё отвязнее и наглее", - отметила она в своём сюжете.
После слов Трампа о нарушениях на выборах телекомпании ABC, CBS и NBC переключились на трансляции из своих студий. Ряд телеканалов попросту прервал трансляцию на полуслове. В объяснениях со зрителями телеканалы отметили, что Трамп якобы говорит ложь о выборах.
"Трампа сначала заткнули, а потом вышвырнули из прямого эфира! Тоталитарная цензура - с кем не бывает", - написала российская ведущая Ольга Скабеева.
В своём сюжете она суммировала то, как Трампа поносят с телеэкранов. В частности, один из ведущих зарубежного ТВ позволил сравнить американского лидера с жирной черепахой, другой заявил, что канал не позволит транслировать ложь, которую большей частью говорит президент.
"Трамп всё ещё президент, но его противники с каждым днём всё отвязнее и смелее", - отметила в сюжете Скабеева.
Отметим, что не только ТВ агрессивно нападают на Трампа, но и соцсети. В частности, ранее Twitter пометил три публикации нынешнего президента США о результатах выборов как содержащие "спорный контент".
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