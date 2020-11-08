"Противники Трампа всё отвязнее и наглее". Скабеева о том, как СМИ пошли вразнос

После слов Трампа о нарушениях на выборах телекомпании ABC, CBS и NBC переключились на трансляции из своих студий. Ряд телеканалов попросту прервал трансляцию на полуслове. В объяснениях со зрителями телеканалы отметили, что Трамп якобы говорит ложь о выборах.

"Трампа сначала заткнули, а потом вышвырнули из прямого эфира! Тоталитарная цензура - с кем не бывает", - написала российская ведущая Ольга Скабеева.

В своём сюжете она суммировала то, как Трампа поносят с телеэкранов. В частности, один из ведущих зарубежного ТВ позволил сравнить американского лидера с жирной черепахой, другой заявил, что канал не позволит транслировать ложь, которую большей частью говорит президент.

"Трамп всё ещё президент, но его противники с каждым днём всё отвязнее и смелее", - отметила в сюжете Скабеева.

Отметим, что не только ТВ агрессивно нападают на Трампа, но и соцсети. В частности, ранее Twitter пометил три публикации нынешнего президента США о результатах выборов как содержащие "спорный контент".