"Противник будет оттеснён": Эксперт показал принципиальную разницу тактик ВСУ и армии России

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) и армия России используют принципиально разные тактики. Он объяснил, в чём их отличие. "Противник будет оттеснён", - уверен специалист.

Борис Рожин сообщил, что после завершения первого этапа спецоперации Россия начала перегруппировку сил. Вторая фаза пройдёт на левобережной Украине. Главная цель – полный разгром группировки ВСУ на территории Донбасса. В Мариуполе ещё идут уличные бои.

"Постепенно противник будет оттеснён на территорию "Азовстали". Продолжается отбивание группировки. Подавляющая часть города уже находится под контролем российских войск", - произнёс военный эксперт в беседе с "Народными Новостями".

По его словам, ВСУ постепенно уходят в индустриальные зоны. Их численность около 4-4,5 тысячи человек.

У русской армии и украинских военных принципиально разные тактики. ВСУ считают украинцев "расходным материалом", прикрываясь ими как живым щитом. Украинские вооружённые силы уже понесли огромные потери. Благодаря высокоточным ударам русской армии, разрушены большинство военных аэродромов, складов, объекты военной промышленности.

"При этом Россия делает всё, чтобы избежать лишних жертв и разрушений. Выбор был сделан в пользу сбережения жизни и минимизации ущерба", - подчеркнул Рожин.