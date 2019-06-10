"Против вас теперь все": Политолог Сатановский объяснил, почему США так испугались ПМЭФ

Особенную тревогу у Вашингтона, полагает Сатановский, вызвала речь президента России Владимира Путина, произнесенная им на форуме. Во время своего выступления Путин говорил о международных экономических отношениях и в числе прочего попросил некоторые государства прекратить пытаться изменить международные законодательные нормы для своего удобства.

По мнению Сатановского, на Западе эти слова вызвали напряженность. Все дело в русофобской истории, ведь укрепление роли России на международной арене не всем по вкусу.

Еще одним поводом для опасений Вашингтона стало то, что в Петербург приехали бизнесмены и политики со всего мира. В этом США видят потенциальную угрозу для себя, пишет Nation News. И не без оснований. "Ребята, против вас все теперь договариваться будут", - считает политолог.