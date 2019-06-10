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"Против вас теперь все": Политолог Сатановский объяснил, почему США так испугались ПМЭФ
10 июня 2019, 23:39 • 87 • Политика
Политолог Евгений Сатановский объяснил, почему в США настороженно и даже со страхом отнеслись к ПМЭФ. Как полагает эксперт, причиной тому стали небезосновательные опасения по поводу того, что на Петербургском международном экономическом форуме собрались их противники: "Против вас теперь все".
Особенную тревогу у Вашингтона, полагает Сатановский, вызвала речь президента России Владимира Путина, произнесенная им на форуме. Во время своего выступления Путин говорил о международных экономических отношениях и в числе прочего попросил некоторые государства прекратить пытаться изменить международные законодательные нормы для своего удобства.
По мнению Сатановского, на Западе эти слова вызвали напряженность. Все дело в русофобской истории, ведь укрепление роли России на международной арене не всем по вкусу.
Еще одним поводом для опасений Вашингтона стало то, что в Петербург приехали бизнесмены и политики со всего мира. В этом США видят потенциальную угрозу для себя, пишет Nation News. И не без оснований. "Ребята, против вас все теперь договариваться будут", - считает политолог.
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