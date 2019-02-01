"Против нас ведётся экономическая война": Посол Венесуэлы объяснил дефицит в стране

Чрезвычайный и полномочный посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса объяснил дефицит лекарств и продуктов в стране в своем интервью Царьграду. "Против нас ведётся экономическая война", - сказал он.

По словам дипломата, существует много СМИ, которые работают на интересы Запада и показывают то, что нужно западным политикам, требующим свержения Мадуро.

"Например, они показывают демонстрации, которые проходят на улице, только со стороны оппозиции. Мы хотели бы, чтобы они осветили наши митинги, которые полны людей, которые защищают и поддерживают нашего президента", - подчеркнул он.

В стране действительно есть нехватка продуктов питания - это не секрет, подтвердил дипломат. "Против нас ведётся очень сильная экономическая война, которая заключается в том, что нам не позволяют свободно купить продукты питания на международном рынке, лекарства и сырьё для того, чтобы наши предприятия могли работать", - пояснил посол.

Однако если бы экономической и финансовой блокады не было, ситуация в стране была бы совсем другой, подчеркнул дипломат.