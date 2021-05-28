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"Протасевича вели русские": На Украине появился фейк о "близких связях" разведки России и Белоруссии
28 мая 2021, 04:55 • 75 • Политика
Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж заявил, что "Протасевича вели русские". Он распространил фейк о том, что у разведок России и Белоруссии связь даже ближе, чем у президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
В эфире телеканала "Еспресо" Маломуж поделился информацией, что какой-то неизвестный мужчина пытался сфотографировать документы бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Якобы оппозиционер даже заметил слежку за собой и успел написать об этом друзьям.
"Он уже понимал, что спецслужбы его ведут", - сделал выводы Маломуж.
В качестве доказательства своего мнения генерал привёл факт о якобы имевшем место "исчезновении" нескольких граждан России после того, как самолёт Ryanair экстренно приземлился в Минске, а Роман Протасевич был задержан. С точки зрения экс-главы СВР, эти граждане были участниками операции спецслужб России.
Маломуж считает, что у Белоруссии "нет мощной разведки", которая смогла бы совершать сопровождение в странах Евросоюза и НАТО. Но спецслужбы России имеют такую возможность, и они помогают Минску.
По мнению генерала, связи между разведками России и Белоруссии крепче, чем у президентов этих двух стран.
"Там чрезвычайно близки не только межведомственные отношения, а и оперативные, процессуальные и разведывательные", - заявил Маломуж.
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