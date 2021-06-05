"Протасевич может быть расстрелян": Скептикам указали на неоспоримый факт

Скептикам, которые не верят в высшую меру наказания задержанного в Минске редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, в случае его попадания в ЛНР, указали на один неоспоримый факт. "Протасевич может быть расстрелян", - констатировал военный эксперт, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В своём Telegram-канале он отметил: многие скептически относятся к информации, что Протасевич может быть расстрелян в Донбассе, поскольку в законодательстве ЛНР отсутствует норма "смертная казнь".

Марочко отметил, что в связи с высокой поддержкой в ЛНР инициативы о введении смертной казни, не исключено, что такую меру могут на самом деле ввести.

"Но на момент возбуждения уголовного дела против Протасевича смертная казнь отсутствовала, следовательно, эта норма на него не распространяется", - написал Марочко, отметив, что есть одно "но".

Эксперт напомнил о положении, которое введено в ЛНР с 2014 года, где предусмотрено расширение полномочий органов военного командования.

"Так что скептикам хочу заявить следующее: даже в отсутствие в законодательстве смертной казни, Протасевич действительно может быть расстрелян по законам военного времени", - подчеркнул он.