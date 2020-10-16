"Просветление" в умах американской власти": В США разрешили полёты у Крыма. Аксёнов поддел

Напомним, ранее Федеральное авиационное управление США сняло введённый ещё в 2014 году запрет для своих гражданских самолётов на полёты возле Крыма. Это решение в Соединённых Штатах объяснили "снижением рисков для гражданской авиации США" и отметили, что "ситуация с безопасностью в районе полётной информации Симферополя стабилизировалась".

Глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал эту отмену запрета и тонко поддел американцев. Руководитель региона посчитал, что данное решение говорит "о некотором "просветлении" в умах американской власти в определённых вопросах". В том числе и о том, что в Вашингтоне "способны воспринимать реальность и действовать прагматично".

Вместе с тем Аксёнов особо подчеркнул, что "в Крыму ситуация с безопасностью всегда была стабильной, несмотря на все внешние попытки дестабилизации".

Кроме того, руководитель региона заявил о российском Крыме как о "постоянной константе".

"Все остальные части "уравнения" нас мало волнуют", - резюмировал Аксёнов.

Сенатор Владимир Джабаров отметил, что "американцы - народ очень прагматичный".

"Скорее всего, здесь сыграла роль прагматика, экономический фактор. Они тоже несли ущерб, облетая Крым", - пояснил политик в интервью телеканалу "360".