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"Просветление" в умах американской власти": В США разрешили полёты у Крыма. Аксёнов поддел
16 октября 2020, 16:20 • 98 • Политика
ФАУ США отменяет запрет на полёты для гражданских самолётов возле Крыма. Глава региона Сергей Аксёнов тонко поддел американцев за это решение, считая, что оно "свидетельствует о некотором "просветлении" в умах американской власти".
Напомним, ранее Федеральное авиационное управление США сняло введённый ещё в 2014 году запрет для своих гражданских самолётов на полёты возле Крыма. Это решение в Соединённых Штатах объяснили "снижением рисков для гражданской авиации США" и отметили, что "ситуация с безопасностью в районе полётной информации Симферополя стабилизировалась".
Глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал эту отмену запрета и тонко поддел американцев. Руководитель региона посчитал, что данное решение говорит "о некотором "просветлении" в умах американской власти в определённых вопросах". В том числе и о том, что в Вашингтоне "способны воспринимать реальность и действовать прагматично".
Вместе с тем Аксёнов особо подчеркнул, что "в Крыму ситуация с безопасностью всегда была стабильной, несмотря на все внешние попытки дестабилизации".
Кроме того, руководитель региона заявил о российском Крыме как о "постоянной константе".
"Все остальные части "уравнения" нас мало волнуют", - резюмировал Аксёнов.
Сенатор Владимир Джабаров отметил, что "американцы - народ очень прагматичный".
"Скорее всего, здесь сыграла роль прагматика, экономический фактор. Они тоже несли ущерб, облетая Крым", - пояснил политик в интервью телеканалу "360".
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