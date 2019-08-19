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"Простое выколачивание денег": Для чего сенатор от Аляски пугает "российской угрозой" в Арктике

19 августа 2019, 10:54  •  87 • В мире
Россия своими действиями "милитаризирует" Арктику, а это - серьезный вызов для Соединенных Штатов, считает сенатор от Аляски Дэн Салливан. В связи с этой "угрозой" необходимо незамедлительно построить в регионе, который он представляет, новую базу ВМС и другие военные объекты. "Простое выколачивание денег на свой штат", - прокомментировал эксперт Дмитрий Солонников.
Об этом сенатор заявил в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований. Салливан призвал Вашингтон не "закрывать глаза на действия России", а предпринимать ответные шаги, если Америка не хочет дождаться момента, когда Северный морской путь будет контролировать Россия, которую "нельзя назвать страной, стремящейся мирно урегулировать какие-либо события".
Сенатор отметил, что в последнее время Арктика стала "ареной для конкуренции" великих держав, а Россия и Китай продолжают действовать "против американских интересов".
Коснулся Салливан и темы Северного морского пути, заявив, что "Путин уже назвал транспортные пути в Арктике новым Суэцким каналом", но это не в интересах США - чтобы Россия их контролировала.
По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, в этих словах можно увидеть попытки США оспорить права России на Северный морской путь, а значит, и на природные ресурсы Арктики. И это несмотря на то, что трасса проложена в российской экономической зоне.
"Для защиты своих интересов и законных прав, которые есть в соответствии с международным законодательством, Россия формирует оборонительный рубеж, но не размещает наступательных вооружений. В Арктике проводятся манёвры, но это не попытка создать мощный боевой кулак, нацеленный на США", - рассказал политолог в интервью RT.
По его словам, Россия будет вынуждена защищать свои интересы до тех пор, пока США не прекратят свои агрессивные попытки "захватить то, что им не принадлежит".
В выступлении Салливан прозвучал призыв к американским властям "укреплять свои позиции в Арктике", построив, к примеру, стратегический военный порт, которого нет в настоящее время, а без этого невозможно принимать корабли типа эсминцев. В законопроекте бюджета на военное строительство на 2020 финансовый год также упоминается строительство подобного порта. Салливан убежден в том, что "только финансирование усиления оборонных возможностей США на Аляске и в Арктике "сохранит мир в этом регионе".
Комментируя эти слова сенатора, Дмитрий Солонников отметил, что в данном случае Салливан под прикрытием "российской угрозы" откровенно требует финансирования региона, который представляет.
"Стандартное выбивание денег, прикрытое внешними "агрессивными" действиями. Запугивание Россией - проверенный и многократно использованный конёк. Почему бы не применить в очередной раз, чтобы привлечь федеральные инвестиции", - заключил эксперт.

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