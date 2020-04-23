"Просто зайчик": Гаспарян рассказал, как в ООН пытаются заработать на коронавирусе

Журналист Армен Гаспарян в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал недавние заявления руководителя Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли.

Недавно последний предупреждал, что на фоне распространения коронавируса человечество в скором времени может встретиться "с голодом библейских масштабов", имея в виду в первую очередь регионы вооружённых конфликтов.

Бизли, в частности, призвал всех участников военных действий обеспечить доступ гуманитарным конвоям.

Гаспарян, однако, заметил, что представителю ООН стоило побеспокоится о гуманитарной ситуации в мире значительно раньше. Например, когда США вторглись в Сирию.

То есть всё это время его абсолютно ни фига не смущало, а тут внезапно, после начала пандемии коронавируса, он прозрел... Ну, просто зайчик, - заметил журналист.

Он убежден, что высказывания Бизли не будут иметь хоть какого-то полезного эффекта. Гаспарян считает, что они изначально были адресованы лишь тем, кто финансирует эту гуманитарную организацию.

Журналист убеждён, что глава ВПП просто привлекает спонсоров и рассчитывает подзаработать.