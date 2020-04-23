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"Просто зайчик": Гаспарян рассказал, как в ООН пытаются заработать на коронавирусе

23 апреля 2020, 07:10  •  153 • В мире
Армен Гаспарян рассказал, как в ООН пытаются заработать на коронавирусе. Он раскритиковал заявления главы Всемирной продовольственной программы, который проспал все конфликты, а теперь на фоне COVID-19 вдруг "проснулся", решив подзаработать. "Просто зайчик", - прокомментировал журналист.
Журналист Армен Гаспарян в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал недавние заявления руководителя Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли.
Недавно последний предупреждал, что на фоне распространения коронавируса человечество в скором времени может встретиться "с голодом библейских масштабов", имея в виду в первую очередь регионы вооружённых конфликтов.
Бизли, в частности, призвал всех участников военных действий обеспечить доступ гуманитарным конвоям.
Гаспарян, однако, заметил, что представителю ООН стоило побеспокоится о гуманитарной ситуации в мире значительно раньше. Например, когда США вторглись в Сирию.
То есть всё это время его абсолютно ни фига не смущало, а тут внезапно, после начала пандемии коронавируса, он прозрел... Ну, просто зайчик, - заметил журналист.
Он убежден, что высказывания Бизли не будут иметь хоть какого-то полезного эффекта. Гаспарян считает, что они изначально были адресованы лишь тем, кто финансирует эту гуманитарную организацию.
Журналист убеждён, что глава ВПП просто привлекает спонсоров и рассчитывает подзаработать.

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