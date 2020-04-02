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"Просто засыпали": Русские врачи стали свидетелями аномальной череды смертей в Италии

02 апреля 2020, 15:35  •  156 • В мире
Врачи из РФ, прибывшие на помощь итальянским специалистам, рассказали об аномальных смертях заражённых в Италии.
В итальянском Громо российских врачей и дезинфекторов гуманитарной миссии из России благодарят за помощь. До российских химиков такой тщательной чистки в пансионате, где содержатся заражённые, не проводилось.
Сами прибывшие медики стали свидетелями того, как итальянцы пытаются побороть бушующий в стране COVID-19.
По словам представителей гуманитарной миссии, в Громо за последние сутки в пансионате зафиксирована аномальная череда смертей больных коронавирусом.
Инфицированные без каких-либо серьёзных признаков болезни просто засыпали и не просыпались.
В одном из местных пансионатов, где трудятся медики-добровольцы, в том числе и из России, за последние сутки таких странных больных умерло не менее пяти, сообщает МК.
Кроме пансионата для пожилых "Сан-Лоренцо" в Громо, наши очистили улочки соседнего городка Вальбондионе. Жители наконец-то осознали необходимость карантина, улицы пустынные. На них только военные химики из России в защитных костюмах с баллонами спецжидкости для дезинфекции.
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