В итальянском Громо российских врачей и дезинфекторов гуманитарной миссии из России благодарят за помощь. До российских химиков такой тщательной чистки в пансионате, где содержатся заражённые, не проводилось.

Сами прибывшие медики стали свидетелями того, как итальянцы пытаются побороть бушующий в стране COVID-19.

По словам представителей гуманитарной миссии, в Громо за последние сутки в пансионате зафиксирована аномальная череда смертей больных коронавирусом.

Инфицированные без каких-либо серьёзных признаков болезни просто засыпали и не просыпались.

В одном из местных пансионатов, где трудятся медики-добровольцы, в том числе и из России, за последние сутки таких странных больных умерло не менее пяти, сообщает МК.

Кроме пансионата для пожилых "Сан-Лоренцо" в Громо, наши очистили улочки соседнего городка Вальбондионе. Жители наконец-то осознали необходимость карантина, улицы пустынные. На них только военные химики из России в защитных костюмах с баллонами спецжидкости для дезинфекции.