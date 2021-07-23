"Просто выжигают": Лавров ткнул Запад в постыдный факт об Украине

Глава МИД России Сергей Лавров ткнул коллективный политический Запад в постыдный факт, касающийся Украины и Прибалтики. "Просто выжигают информационное поле", - отметил дипломат.

По словам Сергея Лаврова, западные страны закрывают глаза на то, что происходит с правами человека на Украине и в Прибалтике, и это постыдно. В пример он привёл ситуацию со свободой слова и русским языком на Украине. По его словам, в этой стране "просто выжигают информационное поле", закрывают ведущие телеканалы, которые неугодны Киеву, а также запрещают русский язык. При этом страны Запада делают вид, что не замечают происходящего.

"Это стыдно для стран, которые представляют великую европейскую цивилизацию, основанную на принципах уважения всего того, что человечество создаёт", - сказал Лавров, отметив, что тем самым Запад также попирает те самые права человека, которые были им же изобретены.