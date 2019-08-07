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"Просто волосы шевелятся". Украинский врач должен звонить в США, чтобы принять решение

07 августа 2019, 19:24  •  164 • Политика
Украинский врач, по версии министра Супрун, должен звонить в США, чтобы принять решение. "Просто волосы шевелятся", - комментирует решение политолог Владимир Корнилов.
Радиоведущая Анна Шафран поделилась на личной странице в Twitter деталями своей беседы с политологом Владимиром Корниловым. Обсуждали свежие нормы для украинских врачей, которые теперь в своей работе должны учитывать особенности американской жизни.
"Просто волосы шевелятся, потому что ты понимаешь, этим документом теперь обязаны руководствоваться врачи, фельдшеры, санитары... Оказывается, все должно зависеть от законодательства разных штатов. Так там и написано: врач должен знать особенности законодательства своего штата. Например, учтите, в штате Аляска особые правила для собак-поводырей. Украинские врачи, вы должны иметь это в виду! Вы понимаете?
Самый верх идиотизма: в случае отравления, если есть сомнения в лечении пациента, можете круглосуточно звонить по такому-то телефону - на него можно бесплатно дозвониться из любой точки США... Вот представьте, врач в Шепетовке - ему поступает отравленный. Он берет билет в США и звонит в этот центр. Это называется экстренная медицинская помощь".
Норма - детище Ульяны Супрун. Она, как известно, не украинский политик. Да и вообще не политик, а гостья из США, которая действительно вызывает и вызывала множество вопросов у украинских "клиентов" - пациентов. Так, например, на Украине при ней появились проблемы с прививкой от кори. И это не единственный случай странной политики.
"Это насколько нужно не уважать страну?" - интересуется Корнилов. А Шафран добавляет в своем комментарии, это всего лишь "независимость по-украински".
"Мы 350 лет были подстилкой России и ни одного дня - Америки, а стоит попробовать", - как сказал некогда председатель Национального союза писателей Украины Владимир Яворивский. Ну что ж, результат налицо. Забывают только, что как ни парадоксально, по-настоящему самостоятельной Украина была только в составе Российской Империи и СССР. Любая "незалежность" неизбежно превращается в колониальную зависимость от Польши, Германии, США... Ничего с этим не поделаешь".
Фото: t.me/annashafran

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