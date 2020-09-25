|
"Просто вдумайтесь": Украина хочет обсудить с Россией "освобождение" Крыма от России
25 сентября 2020, 22:35 • 54 • Политика
Украинские власти хотят обсудить с Россией "освобождение" Крыма от России. Украинские блогеры удивлены: "Просто вдумайтесь в это!"
Украина намерена пригласить Россию принять участие в международной платформе по "деоккупации Крыма от РФ". Такое заявление в пятницу сделала первая замглавы МИД Украины Эмине Джеппар. В то же время она сама признала, что Москва вряд ли согласится принять это соглашение.
Украинский Telegram-канал Зрада чи Перемога нашёл заявление заместителя министра крайне сомнительным.
Скриншот: Telegram/Зрада чи Перемога
Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума, который состоялся в 2014 году. По словам президента России Владимира Путина, вопрос с Крымом решён окончательно. Любые попытки оспорить территориальную принадлежность региона являются нарушением права народа на самоопределение.
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 сентября 2020, 16:20
|
24 сентября 2020, 02:35
|
24 сентября 2020, 18:10
|
20 сентября 2020, 03:15
|
24 сентября 2020, 02:35
|
24 сентября 2020, 04:25
|
24 сентября 2020, 09:55