"Просто вдумайтесь": Украина хочет обсудить с Россией "освобождение" Крыма от России

Украина намерена пригласить Россию принять участие в международной платформе по "деоккупации Крыма от РФ". Такое заявление в пятницу сделала первая замглавы МИД Украины Эмине Джеппар. В то же время она сама признала, что Москва вряд ли согласится принять это соглашение.

Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, как они выкручивают ситуацию, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного, - отметила Джеппар, выступая в эфире "Радио Свобода".

Украинский Telegram-канал Зрада чи Перемога нашёл заявление заместителя министра крайне сомнительным.

Вот сейчас просто освободите сознание и хорошенько вдумайтесь в новое заявление нашего МИДа, - пишет он.

Скриншот: Telegram/Зрада чи Перемога

Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума, который состоялся в 2014 году. По словам президента России Владимира Путина, вопрос с Крымом решён окончательно. Любые попытки оспорить территориальную принадлежность региона являются нарушением права народа на самоопределение.