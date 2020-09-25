Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2&quo...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымског...
Главная / Политика

"Просто вдумайтесь": Украина хочет обсудить с Россией "освобождение" Крыма от России

25 сентября 2020, 22:35  •  54 • Политика
Украинские власти хотят обсудить с Россией "освобождение" Крыма от России. Украинские блогеры удивлены: "Просто вдумайтесь в это!"
Украина намерена пригласить Россию принять участие в международной платформе по "деоккупации Крыма от РФ". Такое заявление в пятницу сделала первая замглавы МИД Украины Эмине Джеппар. В то же время она сама признала, что Москва вряд ли согласится принять это соглашение.
Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, как они выкручивают ситуацию, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного, - отметила Джеппар, выступая в эфире "Радио Свобода".
Украинский Telegram-канал Зрада чи Перемога нашёл заявление заместителя министра крайне сомнительным.
Вот сейчас просто освободите сознание и хорошенько вдумайтесь в новое заявление нашего МИДа, - пишет он.
Скриншот: Telegram/Зрада чи Перемога
Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума, который состоялся в 2014 году. По словам президента России Владимира Путина, вопрос с Крымом решён окончательно. Любые попытки оспорить территориальную принадлежность региона являются нарушением права народа на самоопределение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенко в Евросоюзе
25 сентября 2020, 07:00
Китайцы аж прослезились: Как Украина на самом деле передавала русское наследство Пекину
25 сентября 2020, 03:20
Во Франции ищут, кто "слил" разговор Путина и Макрона о Навальном
25 сентября 2020, 15:15
В Германии назвали условие запуска "Северного потока - 2"
25 сентября 2020, 12:30
"Воскрешение" Навального - только постановка? Оппозиционеру дали три дня на разоблачение
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенк...
25 сентября 2020, 07:00
Китайцы аж прослезились: Как Украина на самом деле передавала русское наследство Пеки...
25 сентября 2020, 07:00
Заражённая бандеровским вирусом Украина превратилась в безжизненную субстанцию – Волг...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2020, 16:20
Отношения между странами подорваны: Макрон взбесился после разговора с Путиным
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну
24 сентября 2020, 18:10
"Чего ещё нужно?": Признание Зеленского о Путине разозлило русских
20 сентября 2020, 03:15
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала неожиданный эффект у "борца с режЫмом"
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились странные новости
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального "раскрыли" отравителя Скрипаля
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.