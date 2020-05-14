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"Просто уничтожат": Эксперт объяснил, почему пока не может открыть правду о трагедии с MH17

14 мая 2020, 23:55  •  211 • Политика
Независимый эксперт Юрий Антипов объяснил в Facebook, почему пока не может открыть все установленные им факты по делу о трагедии с малайзийским боингом MH17. Он сообщил о наличии "уникального доказательства", которое "просто уничтожат", если начать говорить о нём во всеуслышание.
Независимый эксперт Юрий Антипов, изучающий обстоятельства крушения малайзийского боинга MH17, признался, что уже знает причину трагедии и то, каким веществом подорвали самолёт.
В Facebook он подчеркнул, что установленные им объективные факты полностью опровергают "муссируемые домыслы" голландских псевдоэкспертов о том, что якобы борт был сбит "Буком" или из стрелкового оружия с другого самолёта.
Фото: скриншот Facebook/Юрий Антипов
По словам Антипова, ему удалось восстановить события и выяснить, что именно использовалось для подрыва боинга.
Поверьте мне (пока на слово), что это была не обычная взрывчатка, - подчеркнул он.
Эксперт пояснил, что пока не может представить все факты, поскольку след от этого используемого организаторами взрыва вещества, скорее всего, остался на фрагментах самолёта, которые сейчас находятся в Нидерландах.
Если я раскрою сейчас полную картину, тогда, несомненно, это уникальное доказательство по-тихому просто уничтожат, - заметил Антипов.

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