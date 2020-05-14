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"Просто уничтожат": Эксперт объяснил, почему пока не может открыть правду о трагедии с MH17
14 мая 2020, 23:55 • 211 • Политика
Независимый эксперт Юрий Антипов объяснил в Facebook, почему пока не может открыть все установленные им факты по делу о трагедии с малайзийским боингом MH17. Он сообщил о наличии "уникального доказательства", которое "просто уничтожат", если начать говорить о нём во всеуслышание.
Независимый эксперт Юрий Антипов, изучающий обстоятельства крушения малайзийского боинга MH17, признался, что уже знает причину трагедии и то, каким веществом подорвали самолёт.
В Facebook он подчеркнул, что установленные им объективные факты полностью опровергают "муссируемые домыслы" голландских псевдоэкспертов о том, что якобы борт был сбит "Буком" или из стрелкового оружия с другого самолёта.
Фото: скриншот Facebook/Юрий Антипов
По словам Антипова, ему удалось восстановить события и выяснить, что именно использовалось для подрыва боинга.
Эксперт пояснил, что пока не может представить все факты, поскольку след от этого используемого организаторами взрыва вещества, скорее всего, остался на фрагментах самолёта, которые сейчас находятся в Нидерландах.
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