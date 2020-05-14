"Просто уничтожат": Эксперт объяснил, почему пока не может открыть правду о трагедии с MH17

Независимый эксперт Юрий Антипов, изучающий обстоятельства крушения малайзийского боинга MH17, признался, что уже знает причину трагедии и то, каким веществом подорвали самолёт.

В Facebook он подчеркнул, что установленные им объективные факты полностью опровергают "муссируемые домыслы" голландских псевдоэкспертов о том, что якобы борт был сбит "Буком" или из стрелкового оружия с другого самолёта.

Фото: скриншот Facebook/Юрий Антипов

По словам Антипова, ему удалось восстановить события и выяснить, что именно использовалось для подрыва боинга.

Поверьте мне (пока на слово), что это была не обычная взрывчатка, - подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что пока не может представить все факты, поскольку след от этого используемого организаторами взрыва вещества, скорее всего, остался на фрагментах самолёта, которые сейчас находятся в Нидерландах.