"Просто трата времени законодателей": В Конгрессе раскритиковали выступление Мнучина о снятии санкций с En+, "Русал" и "Евросибэнерго"

Вашингтон решил исключить компании En+, "Русал" и "Евросибэнерго" Олега Дерипаски из санкционного списка. Об этом в ходе брифинга заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Выступление главы Минфина не впечатлило демократа Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей, которая заявила, что все выступление Мнучина было "просто напрасной тратой времени законодателей"

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин подтвердил намерение своего ведомства снять санкции с En+, "Русал" и "Евросибэнерго". В заявлении министра указывалось, что все перечисленные компании попали под ограничительные меры потому, что они находились под контролем Олега Дерипаски. Сейчас в структуре их управления "произошли значительные изменения".

При этом, отметил Мнучин, санкции могут быть введены вновь в любой момент, если компании не будут выполнять требования Минфина США. По его словам, руководство компаний обязалось "предоставить беспрецедентный уровень прозрачности" и гарантии того, что Дерписка на восстановит над ними контроль.

Между тем спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, прослушав выступление Мнучина, разразилась критикой в его адрес. ""Я вышла просто не впечатленная, потому что здесь находится министр финансов, но он почти ничего не сказал", - заявила после брифинга Мнучина, который, по ее мнению, был "самым худщим секретным брифингом администрации Трампа".

Пелоси возмутило то, что министр только ответил на несколько заданных ему вопросов, при этом никаких свидетельств, подтверждающих его словам, он не предоставил. "Это просто было бесполезной тратой времени законодателей", - добавила спикер.