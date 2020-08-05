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"Просто так эту смесь не рванёшь": Военный эксперт выдвинул свою версию о взрыве в Ливане

05 августа 2020, 20:55  •  166 • В мире
Военный эксперт Алексей Леонков выдвинул свою версию о взрыве в ливанском Бейруте. Леонков уверен, что на месте должны серьёзно поработать взрывотехники и сотрудники спецслужб. Леонков обратил внимание, что задержанный груз, судя по всему, был предназначен для сельского хозяйства. Эксперт написал: "Просто так эту смесь не рванёшь, хоть обтыкай её искрящими электродами электросварки".
Военный эксперт Алексей Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура" выдвинул свою версию о страшной катастрофе в Бейруте, где во время взрыва погибли больше 100 человек, счёт пострадавших перевалил за четыре тысячи человек. По предварительной версии, взорвался арестованный груз, хранившийся на складах.
Леонков предложил внимательно исследовать эту ситуацию специалистам. Эксперт убеждён, что аммиачную селитру везли в качестве удобрения, которое используется в сельском хозяйстве. Груз - 2700 килограммов - задержали в порту, дальше он дожидался утилизации.
"Надо отметить, что в связанном мире террористов и спецслужб ANFO (Ammonium Nitrate/Fuel Oil), взрывчатое вещество из смеси аммиачной селитры и дизтоплива - АСДТ - известно давно. Мы не будем приводить здесь точного соотношения, но факт в том, что дизтоплива для получения бизантного ВВ нужно на порядок меньше, чем селитры", - отметил эксперт. - "Взрывная реакция обеспечивается химией: NH4NO3 (АС) + CnH2n+2 (ДТ) → N2 (азот) + CO2 (углекислый газ) + H2O (вода). История проще некуда, но вот беда - данное ВВ - бизантное с низкой чувствительностью, для его инициации нужен затравочный взрыв. Просто так эту смесь не рванёшь, хоть обтыкай её искрящими электродами электросварки".
Военный эксперт считает, что нужно проверить все варианты и версии - в том числе об СВУ. Хотя из-за сильного взрыва в эпицентре не осталось ничего. Однако местность можно исследовать с помощью военных газоанализаторов.
"Есть, конечно, вариант со взрывным разложением селитры непосредственно на складе, но специалисты считают его достаточно маловероятным. Аммиачная селитра обладает значительной гигроскопичностью, на берегу Средиземного моря повышенная влажность, а поглощение воды снижает взрывчатые характеристики", - заметил эксперт.

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