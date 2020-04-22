"Просто стало невмоготу": Невеста Ильи Яшина не выдержала самоизоляции с оппозиционером

Коронавирус оставил муниципального депутата и оппозиционера Илью Яшина без невесты. Девушка сбежала от него, не выдержав всех тягот совместной самоизоляции под одной крышей.

Речь идёт о солистке поп-группы "АлоэВера" Вере Мусаелян. В феврале этого года она объявила в Twitter, что выходит замуж за Илью Яшина. Оппозиционер также подтвердил намерение жениться на артистке.

"Невеста Ильи Яшина солистка поп-группы "АлоэВера" Вера Мусаелян сбежала от возлюбленного. Как она рассказала своим подружкам, ей уже просто стало невмоготу изолироваться с "политическим ананистом" на одной площади", - пишет Telegram-канал "Кремлёвская прачка" (орфография и пунктуация сохранены).

Сама Мусаелян пока не подтвердила и не опровергла эту информацию. Яшин пока также не комментировал данную информацию.

Фото: скриншот Telegram-канал "Кремлёвская прачка"