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"Просто стало невмоготу": Невеста Ильи Яшина не выдержала самоизоляции с оппозиционером
22 апреля 2020, 14:10 • 34 • Политика
Оппозиционный мундеп Илья Яшин остался без невесты из-за коронавируса. Его возлюбленная сбежала, не выдержав самоизоляции в его компании.
Коронавирус оставил муниципального депутата и оппозиционера Илью Яшина без невесты. Девушка сбежала от него, не выдержав всех тягот совместной самоизоляции под одной крышей.
Речь идёт о солистке поп-группы "АлоэВера" Вере Мусаелян. В феврале этого года она объявила в Twitter, что выходит замуж за Илью Яшина. Оппозиционер также подтвердил намерение жениться на артистке.
Сама Мусаелян пока не подтвердила и не опровергла эту информацию. Яшин пока также не комментировал данную информацию.
Фото: скриншот Telegram-канал "Кремлёвская прачка"
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