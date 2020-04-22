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"Просто стало невмоготу": Невеста Ильи Яшина не выдержала самоизоляции с оппозиционером

22 апреля 2020, 14:10  •  34 • Политика
Оппозиционный мундеп Илья Яшин остался без невесты из-за коронавируса. Его возлюбленная сбежала, не выдержав самоизоляции в его компании.
Коронавирус оставил муниципального депутата и оппозиционера Илью Яшина без невесты. Девушка сбежала от него, не выдержав всех тягот совместной самоизоляции под одной крышей.
Речь идёт о солистке поп-группы "АлоэВера" Вере Мусаелян. В феврале этого года она объявила в Twitter, что выходит замуж за Илью Яшина. Оппозиционер также подтвердил намерение жениться на артистке.
"Невеста Ильи Яшина солистка поп-группы "АлоэВера" Вера Мусаелян сбежала от возлюбленного. Как она рассказала своим подружкам, ей уже просто стало невмоготу изолироваться с "политическим ананистом" на одной площади", - пишет Telegram-канал "Кремлёвская прачка" (орфография и пунктуация сохранены).
Сама Мусаелян пока не подтвердила и не опровергла эту информацию. Яшин пока также не комментировал данную информацию.
Фото: скриншот Telegram-канал "Кремлёвская прачка"

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