"Просто сравнивали их с землёй": ВСУ готовят себе новый котёл в Донбассе

В интервью Аналитической службе Донбасса военнослужащий рассказал о ситуации, связанной с наращиванием украинскими военными тяжёлой техники у рубежей республики. По его словам, ВСУ действительно наращивают присутствие вблизи линии соприкосновения, однако есть одно "но", за которым запросто могут последовать события, схожие с Иловайским и Дебальцевским котлами.

"Да, они наращивают огневую мощь", - подтвердил он, отметив, что наращивать бездумно - это прерогатива ВСУ.

"Они же делают по-своему - ставят в одну точку кучу всего, и будет им повторение Иловайской трагедии или Дебальцевского котла", - предупредил Гайдай.

"Они нарастили в одном центре дофига оружия, а наши ребята взяли за наименьшим расходом боекомплекта и уничтожили целые батареи. Просто сравнивали их с землёй", - рассказал он.