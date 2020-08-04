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"Просто сравнивали их с землёй": ВСУ готовят себе новый котёл в Донбассе

04 августа 2020, 14:40  •  94 • Политика
Военнослужащий батальона "Патриот" ВВ МВД ДНР Егор Гайдай с позывным "Ветер" сообщил о подготовке боевиками ВСУ нового котла для самих же себя. Низкий уровень организованности и в целом навыков стоил украинским боевикам того, что ополченцы республики "просто сравнивали их с землёй".
В интервью Аналитической службе Донбасса военнослужащий рассказал о ситуации, связанной с наращиванием украинскими военными тяжёлой техники у рубежей республики. По его словам, ВСУ действительно наращивают присутствие вблизи линии соприкосновения, однако есть одно "но", за которым запросто могут последовать события, схожие с Иловайским и Дебальцевским котлами.
"Да, они наращивают огневую мощь", - подтвердил он, отметив, что наращивать бездумно - это прерогатива ВСУ.
"Они же делают по-своему - ставят в одну точку кучу всего, и будет им повторение Иловайской трагедии или Дебальцевского котла", - предупредил Гайдай.
"Они нарастили в одном центре дофига оружия, а наши ребята взяли за наименьшим расходом боекомплекта и уничтожили целые батареи. Просто сравнивали их с землёй", - рассказал он.

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