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"Просто скажите, с кем вы": В Донецке пристыдили русских рокеров, боящихся выступать в Донбассе

25 декабря 2018, 22:39  •  44 • Политика
Донецкий медиаэксперт Дмитрий Борисенко пристыдил российских рок-музыкантов, исполняющих патриотические песни, но боящихся петь их в Донбассе. "Просто скажите, с кем вы? Вы же сами учили нас быть честными", - написал он в соцсети.
В Донецке устыдили "монстров русского рока", которые любят петь пророссийские песни, но почему-то не едут выступать с ними в Донбассе. Донецкий медиаэксперт Дмитрий Борисенко призвал артистов перестать лукавить и определиться наконец, на чьей они всё-таки стороне.
Он задаётся вопросом, почему в Донецк не хочет приехать Константин Кинчев и спеть свою знаменитую песню "Небо славян"? Почему не приезжает Вячеслав Бутусов исполнить "Гудбай, Америка"? Где группы ДДТ, "Алиса", "Наутилус", "Аквариум"?
"Просто скажите, с кем вы? Вы же сами учили нас быть честными", - пишет Борисенко Twitter.
"Там стреляют и доллары не платят", - приводит самое простое объяснение Сергей Филькин.
"Они не с нами!!! Они сами по себе !!! И сами за себя!!!" - соглашается с ним Лев Макас.
"ЮЛЯ ЧИЧЕРИНА одна за всех отдувается", - констатирует Евгения Карлова.
"Здесь каждый в душе Сид Вишес, а на деле Иосиф Кобзон" - пели они. А Кобзон-то покруче оказался их всех вместе взятых. Одна Юлька Чичерина молодец", - соглашаются люди в комментариях.
Напомним, что Юлия Чичерина действительно одна из немногих, кто не боится регулярно посещать Донбасс и выступать с концертами в Донецке и Луганске, а также поддерживать ополченцев на линии фронта и в госпиталях. За это Запад "наказал" российскую рокершу, запретив ей выступать на международных рок-фестивалях.
Искренне не могу понять, почему на Донбасс не едут монстры русского рока? Где все эти ДДТ, Алисы, Наутилусы, Аквариумы? Почему Кинчев не споет "Небо славян", а Бутусов "Гудбай, Америка" в Донецке? Просто скажите, с кем вы? Вы же сами учили нас быть честными.
— Borisenko (@amdn_blog) 25 декабря 2018 г.

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