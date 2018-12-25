"Просто скажите, с кем вы": В Донецке пристыдили русских рокеров, боящихся выступать в Донбассе

Донецкий медиаэксперт Дмитрий Борисенко пристыдил российских рок-музыкантов, исполняющих патриотические песни, но боящихся петь их в Донбассе. "Просто скажите, с кем вы? Вы же сами учили нас быть честными", - написал он в соцсети.

В Донецке устыдили "монстров русского рока", которые любят петь пророссийские песни, но почему-то не едут выступать с ними в Донбассе. Донецкий медиаэксперт Дмитрий Борисенко призвал артистов перестать лукавить и определиться наконец, на чьей они всё-таки стороне.

Он задаётся вопросом, почему в Донецк не хочет приехать Константин Кинчев и спеть свою знаменитую песню "Небо славян"? Почему не приезжает Вячеслав Бутусов исполнить "Гудбай, Америка"? Где группы ДДТ, "Алиса", "Наутилус", "Аквариум"?

"Просто скажите, с кем вы? Вы же сами учили нас быть честными", - пишет Борисенко Twitter. "Там стреляют и доллары не платят", - приводит самое простое объяснение Сергей Филькин. "Они не с нами!!! Они сами по себе !!! И сами за себя!!!" - соглашается с ним Лев Макас. "ЮЛЯ ЧИЧЕРИНА одна за всех отдувается", - констатирует Евгения Карлова. "Здесь каждый в душе Сид Вишес, а на деле Иосиф Кобзон" - пели они. А Кобзон-то покруче оказался их всех вместе взятых. Одна Юлька Чичерина молодец", - соглашаются люди в комментариях.

Напомним, что Юлия Чичерина действительно одна из немногих, кто не боится регулярно посещать Донбасс и выступать с концертами в Донецке и Луганске, а также поддерживать ополченцев на линии фронта и в госпиталях. За это Запад "наказал" российскую рокершу, запретив ей выступать на международных рок-фестивалях.