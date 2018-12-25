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"Просто скажите, с кем вы": В Донецке пристыдили русских рокеров, боящихся выступать в Донбассе
25 декабря 2018, 22:39 • 44 • Политика
Донецкий медиаэксперт Дмитрий Борисенко пристыдил российских рок-музыкантов, исполняющих патриотические песни, но боящихся петь их в Донбассе. "Просто скажите, с кем вы? Вы же сами учили нас быть честными", - написал он в соцсети.
В Донецке устыдили "монстров русского рока", которые любят петь пророссийские песни, но почему-то не едут выступать с ними в Донбассе. Донецкий медиаэксперт Дмитрий Борисенко призвал артистов перестать лукавить и определиться наконец, на чьей они всё-таки стороне.
Он задаётся вопросом, почему в Донецк не хочет приехать Константин Кинчев и спеть свою знаменитую песню "Небо славян"? Почему не приезжает Вячеслав Бутусов исполнить "Гудбай, Америка"? Где группы ДДТ, "Алиса", "Наутилус", "Аквариум"?
Напомним, что Юлия Чичерина действительно одна из немногих, кто не боится регулярно посещать Донбасс и выступать с концертами в Донецке и Луганске, а также поддерживать ополченцев на линии фронта и в госпиталях. За это Запад "наказал" российскую рокершу, запретив ей выступать на международных рок-фестивалях.
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