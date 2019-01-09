"Просто Шариков. Клим Чугункин": Соловьёв о мужском запрете главы МИД Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России. Телеведущий Владимир Соловьёв сравнил заявления украинского министра с чушью, которую нёс Клим Чугункин - Шариков из романа Михаила Булгакова "Собачье сердце".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин - граждан России в возрасте от 16 до 60 лет. Заявление главы МИД Украины прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьёв.

По его словам, Климкин является на редкость "удивительным персонажем". Соловьёв напомнил, как глава МИД Украины самозабвенно врал на Совете Безопасности ООН про "убийство" журналиста Аркадия Бабченко, смерть которого, как выяснилось, была инсценирована украинскими спецслужбами. По мнению телеведущего, сейчас Климкин несёт аналогичную чушь.

"Климкин - удивительный персонаж. Лгал на СБ ООН про "убийство" Бабченко. Да и сейчас такую чушь несёт. Просто Шариков. Клим Чугункин", - написал Соловьёв в Twitter. "Да они там все с придурью. Нормального днём с огнём не сыщешь", - пишут люди в комментариях. "Он боится русских мужиков??? Интересно..." - шутят пользователи соцсети.