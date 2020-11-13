"Просто сделайте, что они говорят": Американские рыбаки пережили "русское вторжение" возле Аляски

Инцидент произошёл летом прошлого года, когда Тихоокеанский флот России проводил военные учения. Ничего не подозревающие американские рыбаки неожиданно поймали сигнал с пролетавшего над ними российского самолёта: "Рядом находится подводная лодка. Покиньте этот район".

Рыбаки сначала отказались выполнять приказ, однако стремительно приближающиеся российские военные суда, которые настойчиво повторили требование по радиосвязи, заставили американцев связаться с береговой охраной США, чтобы выяснить, что им делать в этой ситуации.

Это было страшно, если не сказать больше. Береговая охрана ответила: "Просто сделайте то, что они говорят", - рассказал капитан корабля "Блю Норт" Дэвид Андерсон в разговоре с газетой The New York Times.

Как выяснилось впоследствии, причиной, по которой американским рыбакам пришлось пережить "русское вторжение", стала забывчивость федеральных властей США, которые не предупредили своих граждан о российских учениях. При этом сами русские заблаговременно уведомили Вашингтон о предстоящих мероприятиях в Баренцевом море, пишет ИноСМИ со ссылкой на американское издание.