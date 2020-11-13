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"Просто сделайте, что они говорят": Американские рыбаки пережили "русское вторжение" возле Аляски
13 ноября 2020, 18:20 • 237 • Политика
Американские рыбаки пережили "русское вторжение" возле Аляски. Оказавшиеся посреди российских военных судов рыбацкие лодки запросили помощи у Пентагона, однако там ответили: "Просто сделайте, что они говорят".
Инцидент произошёл летом прошлого года, когда Тихоокеанский флот России проводил военные учения. Ничего не подозревающие американские рыбаки неожиданно поймали сигнал с пролетавшего над ними российского самолёта: "Рядом находится подводная лодка. Покиньте этот район".
Рыбаки сначала отказались выполнять приказ, однако стремительно приближающиеся российские военные суда, которые настойчиво повторили требование по радиосвязи, заставили американцев связаться с береговой охраной США, чтобы выяснить, что им делать в этой ситуации.
Как выяснилось впоследствии, причиной, по которой американским рыбакам пришлось пережить "русское вторжение", стала забывчивость федеральных властей США, которые не предупредили своих граждан о российских учениях. При этом сами русские заблаговременно уведомили Вашингтон о предстоящих мероприятиях в Баренцевом море, пишет ИноСМИ со ссылкой на американское издание.
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