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"Просто сбежали с этого бала": Депутат Рады назвал двух "предателей" Украины

01 ноября 2021, 08:20  •  236 • Политика
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович назвал двух "предателей" Украины, которые ранее подначивали на принятие разных невыгодных решений, а затем поступили так, как удобно именно им. По словам парламентария, они "просто сбежали с этого бала".
По мнению Рабиновича, такими "предателями" стали Литва и Молдавия.
"Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину", - написал он в своём аккаунте в Facebook.
Он напомнил о том, что Молдавия заключила с "Газпромом" договор на пять лет "сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа", а Литва купила электроэнергию из России, "хотя до этого призывала не делать этого самой Украине".
Ранее с обвинениями в адрес Литвы выступил соратник президента Украины Владимира Зеленского, депутат партии "Слуга народа", председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. По его словам, Литва очень активно призывала Украину отказаться от белорусской электроэнергии, а теперь сама занимается закупками этой же электроэнергии. Герус отметил, что "министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет электроэнергию с Белорусской АЭС".
"Также в начале октября Литва вдвое увеличила импорт электроэнергии из РФ (Калининграда)", - добавил он.

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