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"Просто "прокатили" Зеленского": Военные и экономблок бунтуют против новой власти Киева

13 июня 2019, 06:54  •  90 • Политика
Военные и экономблок бунтуют против новой власти Киева, на очереди Конституционный суд, который вполне может пойти против Владимира Зеленского. Ситуация патовая. "Просто "прокатили", - так комментирует происходящее военкор Коц.
Президент Украины Владимир Зеленский пока не может договориться с внутренними элитами и сложившимися коалициями на Украине. Так называемое наступление ВСУ - а возможно, просто заявление о таком наступлении - лишнее тому подтверждение. Такой позиции придерживается специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.
Напомним, украинским военным якобы удалось занять новые позиции в Марьинке, от которой до самого Донецка осталась "буквально сотня метров". Об этом рассказал в эфире "Армии FM" пресс-офицер 24-й бригады ВСУ Назар Ильницкий, по словам которого, план продвижения "разрабатывался командованием бригады".
"Спланировали, разработали всё до деталей и выполнили. Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения (Марьинки), оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения", - заявил Ильницкий.
Коц допускает, что ВСУ продвинулись в Марьинке, хотя известно, что они и раньше там занимали позиции. С другой стороны, ясно, что Киев никогда не гнушался дезинформации в ходе информационной войны. Как бы там ни было, сегодня ясно, что заявления военных, идущие вразрез со словами президента Зеленского, - это явный сигнал.
"Если мы будем брать общую статистику по выборам, по второму туру, то за Порошенко и за Зеленского военные проголосовали практически одинаково. То есть там, по-моему, 51% - у Зеленского, 49% - у Порошенко. Но при этом надо понимать, что выбора особого не было. То есть за Порошенко, наверное, голосовали самые такие отъявленные отморозки. Но реальной поддержки Зеленского военными сегодня мы не видим. Разведения сил в районе Станицы Луганской, после того как Зеленский назначил в переговорную группу Кучму, не произошло. Венные просто "прокатили" Зеленского. И у него так происходит не только с военными. И с экономическим блоком. Шахтёры бастовали и сейчас бастуют, перекрывали трассу. Он к ним приезжал после гибели двух шахтёров, пообещал им выплатить зарплаты, которые задерживают с марта. Зарплаты так и не выплачены, шахтёры бастуют. Если сейчас Конституционный суд "прокатит" Зеленского с досрочными выборами, то до осени, конечно, он, с таким поведением и с такой поддержкой, свой электорат подрастеряет. И вряд ли результаты на выборах его партии "Слуга народа" окажутся такими же феерическими, как у него на выборах президента", - пояснил свою позицию военкор Коц.
Проблема ещё и в том, что военные на Украине по натуре своей не видят другого пути, кроме военного, продолжил наш собеседник.
"Потому что слишком много крови пролилось и с той, и с другой стороны. И если Зеленский сейчас скажет: мы прекращаем огонь - какие-то подразделения, наверное, да, его послушаются. Но есть подразделения, которые он просто не может контролировать. Там, условно говоря, националисты и батальон "Азов" на южном направлении. Они не слушали Порошенко (бывший президент Украины Пётр Порошенко - ред.), ни уж, тем более, не будут слушаться Зеленского. И, естественно, сложно предполагать, но я считаю, что, в условиях нынешнего уровня, даже не доверия, а уважения к Верховному главнокомандующему, управлять войсками сложно. У него должна быть поддержка каких-то очень серьёзных, уважаемых в войсках именно, в боевых частях генералов, чтобы армия послушалась. Но пока я не вижу вот этого авторитета", - резюмировал Александр Коц.

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