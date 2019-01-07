"Просто поразительно": Более половины немцев считают США угрозой для мира

Как показывают результаты соцопроса, проведенного исследовательским институтом Forsa, 55% всех немцев - то есть более половины граждан страны - уверены, что США являются главной угрозой для мира и стабильности в нем. "Просто поразительно", - пишет по этому поводу германский таблоид Bild.

Таким образом, данные социологии показали, что американская угроза кажется гражданам ФРГ почти столь же существенной, как и та, что якобы исходит от России. Так, в том, что наша страна представляет собой основную угрозу для существующего мирового порядка, уверены 56% немцев.

Для сравнения, опасения насчет Северной Кореи испытывают 27% участников опроса. По поводу Турции - 24%. В исходящую от Саудовской Аравии и Китая угрозу верят 23% и 16% респондентов соответственно.

Примечательно, что "американская угроза" смущает немцев преимущественно зрелого возраста. Жители Германии в возрасте от 30 до 44 лет назвали США основной угрозой миру в 63% случаев. Среди тех, кому от 45 до 59 лет, исходящей от Вашингтона угрозы опасаются 58% опрошенных.

При этом пожилые немцы - те, кому 60 лет и более - в 60% случаев назвали основной угрозой Россию. Аналогичным образом с опаской взирают в сторону Москвы и сравнительно молодые немцы в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них в существование российской угрозы верят 44% опрошенных.