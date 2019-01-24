"Просто Петр Алексеевич ищет новый фасон стрижки": Пользователей Сети развеселил новый имидж Порошенко

Петр Порошенко, которого обычно отличали характерно мятые костюмы, неожиданно сменил прическу. Этот момент не оставили без внимания пользователи Сети, поднявшие украинского гаранта на смех. "Не обижайте его. Просто Петр Алексеевич ищет новый фасон стрижки", - пояснил один комментаторов

Порошенко явно обделен умением подбирать себе костюмы. К тому же имеет привычку украинский лидер появляться на официальных мероприятиях в довольно мятом виде. Об этом часто говорят и сами украинцы. Но тут Петр Алексеевич, видимо, решил удивить всех и постригся. Правда, и это получилось у него не слишком удачно.

На новый образ украинского гаранта обратили внимание в Сети. В частности, политики из Харькова Михаил Добкин не преминул заметить в своём микроблоге в Twitter: "Похоже, что тот, кто всё это время гладил костюмы Пётру Алексеевичу, начал ещё и волосы ему стричь".

Фотография, на которой Порошенко изображен с новой прической прокомментировали и другие пользователи. " Главное что у него лицо не скучное , ему денег дадут", "Прическа "я страдаю против ветра", "У улыбчивого мерзавца появился-таки парикмахер с Дерибасовой", "Горшок, под который стриги, оказался немного щербатым", " Надо, что бы тот кто ему волосы стрижет и костюмы гладит - лечить его начал", - писали они в комментариях.

Похоже, что тот, кто всё это время гладил костюмы Пётру Алексеевичу, начал ещё и волосы ему стричь. pic.twitter.com/CLDkr3twnM — Добкин Михаил (@mdobkin) 23 января 2019 г.

Главное что у него лицо не скучное , ему денег дадут ))) — Alexey Spiridonov (@spirik15) 23 января 2019 г.