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"Просто обалдеть!": Нацизм на Украине реабилитирован при участии президентского полка

14 июня 2021, 03:55  •  20 • Политика
На Украине при участии президентского полка похоронили боевика дивизии СС "Галиция". "Это просто обалдеть!" - прокомментировал события политолог Владимир Корнилов, подчеркнув, что мы наблюдаем за реабилитацией нацизма на Украине.
Накануне в главном киевском соборе ПЦУ состоялось отпевание участника дивизии СС "Галиция" Ореста Васкула. "Галиция" - откровенно нацистская структура, тем не менее прощание в Киеве прошло при участии президентского полка. Далее состоялась церемония погребения в Ясногородке Киевской области.
В дивизию СС "Галиция" Орест Васкул записался добровольно. Более того, он попал в советский лагерь, был осуждён за пособничество нацистам, однако сбежал. Тем не менее для Украины пособник нацистов оказался героем.
На происходящее в том числе обратил внимание политолог Владимир Корнилов. На личной странице в Twitter он написал:
"Это просто обалдеть! В Киеве торжественно, с воинскими почестями похоронили боевика дивизии СС "Галиция" при участии президентского (!) полка!"
Как президент Украины Владимир Зеленский относится к подобному? Корнилов иронизирует, мол, он "конечно, не в курсе". И впредь президент Украины продолжит рассказывать, что реабилитация нацизма на Украине - это "выдумка российской пропаганды". Печальная ситуация, показывающая истинное положение вещей в сегодняшнем Киеве.

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