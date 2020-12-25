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"Просто не вывезет эту войну": В Италии назвали три причины, почему США боятся напасть на Россию

25 декабря 2020, 19:35  •  96 • Политика
В Италии назвали три причины, почему США боятся напасть на Россию. Итальянцы уверены, что сегодня Соединённые Штаты просто не вывезут войну при всём своём вооружении.
Такое мнение озвучили авторы итальянского издания L'Antidiplomatico, которые взвесили все за и против, оценивая перспективы возможного вооружённого конфликта.
Первая причина, которая останавливает вашингтонских ястребов, это отсутствие достаточных сил и возможностей для того, чтобы победить русских.
Итальянцы чётко говорят, что США просто не вывезут эту войну. Так что вся эта игра в Европе, где США раскачивают вражду к России, не более чем блеф и игра ва-банк на плохих картах, - пишет канал "Военное дело", ссылаясь на L'Antidiplomatico.
Хотя "Военное дело" считает, что в случае реальной войны американцы могут привлечь своих союзников по НАТО, и тогда у них есть шансы на победу.
Вторая причина - это экономические проблемы. Да, у США довольно мощная экономика, но она сегодня переживает не лучшие дни, поэтому долго играть в "войнушку" не получится. Особенно учитывая кризис, который вызвала эпидемия коронавируса. К тому же рядовые американцы, которые с каждым годом всё более скептично относятся к затеям своего правительства, вряд ли одобрят войну с Россией.
Третья причина - это Китай, которого Америка боится, пожалуй, больше всего. Он не позволит войну у своих границ, поэтому, вероятнее всего, включится в военный конфликт. И уж точно не на стороне США.

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