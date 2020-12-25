"Просто не вывезет эту войну": В Италии назвали три причины, почему США боятся напасть на Россию

Такое мнение озвучили авторы итальянского издания L'Antidiplomatico, которые взвесили все за и против, оценивая перспективы возможного вооружённого конфликта.

Первая причина, которая останавливает вашингтонских ястребов, это отсутствие достаточных сил и возможностей для того, чтобы победить русских.

Итальянцы чётко говорят, что США просто не вывезут эту войну. Так что вся эта игра в Европе, где США раскачивают вражду к России, не более чем блеф и игра ва-банк на плохих картах, - пишет канал "Военное дело", ссылаясь на L'Antidiplomatico.

Хотя "Военное дело" считает, что в случае реальной войны американцы могут привлечь своих союзников по НАТО, и тогда у них есть шансы на победу.

Вторая причина - это экономические проблемы. Да, у США довольно мощная экономика, но она сегодня переживает не лучшие дни, поэтому долго играть в "войнушку" не получится. Особенно учитывая кризис, который вызвала эпидемия коронавируса. К тому же рядовые американцы, которые с каждым годом всё более скептично относятся к затеям своего правительства, вряд ли одобрят войну с Россией.

Третья причина - это Китай, которого Америка боится, пожалуй, больше всего. Он не позволит войну у своих границ, поэтому, вероятнее всего, включится в военный конфликт. И уж точно не на стороне США.