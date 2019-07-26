"Просто не активируйте": Американский сенатор передал Турции новый ультиматум по С-400

Просьба, по словам Грэма, звучала лично от американского президента Дональда Трампа, он же выступил посредником между ним и главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу. По данным портала Defense One, Грэм передал последнему, что Турция может отвести от себя угрозу санкций, которыми ей грозят после закупки С-400 у России.

Для этого Анкаре достаточно "просто не активировать" купленную партию вооружения. "Моё предложение для Турции было таким: забудем об С-400 и начнём переговоры по соглашению о свободной торговле", - заявил Грэм.

До сделки Америка грозила в случае приобретения Анкарой российских систем С-400 прекратить поставки своих истребителей F-35. Вашингтон, действительно, прекратил сотрудничество с Турцией по этой программе, но турецкая сторона заявляла, что заранее готова к этому.