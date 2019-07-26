|
"Просто не активируйте": Американский сенатор передал Турции новый ультиматум по С-400
26 июля 2019, 05:09 • 75 • Политика
Американский сенатор Линдси Грэм передал Турции новый ультиматум, касающийся закупки ею российских комплексов С-400. Он передал, что Анкара может "просто не активировать" комплексы и избавит себя от угрозы введения санкций.
Просьба, по словам Грэма, звучала лично от американского президента Дональда Трампа, он же выступил посредником между ним и главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу. По данным портала Defense One, Грэм передал последнему, что Турция может отвести от себя угрозу санкций, которыми ей грозят после закупки С-400 у России.
Для этого Анкаре достаточно "просто не активировать" купленную партию вооружения. "Моё предложение для Турции было таким: забудем об С-400 и начнём переговоры по соглашению о свободной торговле", - заявил Грэм.
До сделки Америка грозила в случае приобретения Анкарой российских систем С-400 прекратить поставки своих истребителей F-35. Вашингтон, действительно, прекратил сотрудничество с Турцией по этой программе, но турецкая сторона заявляла, что заранее готова к этому.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июля 2019, 17:24
|
20 июля 2019, 12:39
|
24 июля 2019, 01:09
|
24 июля 2019, 01:09
|
23 июля 2019, 05:39
|
22 июля 2019, 13:24
|
22 июля 2019, 03:39