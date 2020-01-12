"Просто наш народ всегда молчит": Власти Франции решили отказаться от повышения пенсионного возраста. В Рунете позавидовали

В субботу во Франции было обнародовано письмо к профсоюзам, в котором премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил о том, что власти готовы отказаться от одного из положений проекта пенсионной реформы - повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет для получения полной пенсии. Но сразу предупреждается, что такое исключение будет временным.

Тем временем пользователи Рунета французам искренне позавидовали.

"Нам бы так. Хороший опыт", - пишет @yuraveselkov.

"Молодцы французы, добились быть услышанными властью! Нам бы так!" - отмечает @luchemolchat.

"Главное не объявленная цель, а содержание её в общем направлении, а это уже конспирология, хотя никакой мистики, борьба капитала за власть. Когда закончится, да никогда…" - считает @cthutq1949.

"Просто наш народ всегда молчит, а потом делает революцию!" - делает вывод Владимир Еремин @I99U9prbBcPdqv1.