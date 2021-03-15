"Просто напутали": Киевский чиновник пошёл на попятный после сведений об украинском штамме

Киевский чиновник пошёл на попятный после сведений об украинском штамме COVID-19. Он заявил, что ничего подобного на территории страны нет. "Просто напутали", - произнёс он.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что никакого нового штамма в Ивано-Франковской области обнаружено не было.

"По всей вероятности, новость появилась после того как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошёл от южноафриканского. В итоге просто напутали", - считает киевский чиновник. Его слова привёл портал "Страна.ua".

Информация о новом штамме появилась благодаря украинскому изданию "Вести". В публикации приводятся слова Рубана, который говорит о пяти штаммах COVID-19, которые циркулируют в мире. Это "обычный" коронавирус, испанский, британский, бразильский и южноафриканский. Тот, который был найден на Украине, - комбовирус. У него есть признаки британской вариации, которая, в свою очередь, является мутацией бразильской и южноафриканской разновидности.

"Кроме того, в нём обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ", - приводились в статье слова Олега Рубана.

На основе этой фразы, по-видимому, украинские журналисты и сделали вывод о новом штамме.